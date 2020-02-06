Diagne elde kaldı!

Galatasaray'ın, Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Florya’ya geri döndü. Brugge, ödemeleri zamanında yapmadığı gibi oyuncuyu da deyim yerindeyse ortada bıraktı. Yaklaşık bir aydır ülkesi Senegal'de olan futbolcu İstanbul'a döndü. Diagne için özel bir program hazırlanacak ve yeni sezonla birlikte transfer yapabilmesi için kendisine kulüp bakılacak. Galatasaray, Brugge’ü FIFA’ya şikayet edecek.