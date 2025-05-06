Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem DİB MBSTS SONUÇLARI SORGULAMA 2025 EKRANI: ÖSYM DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

        DİB MBSTS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2025 DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        DİB MBSTS sonuçları için heyecan dorukta. 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) 12 Nisan Cumartesi düzenlendi. ÖSYM takvimine göre, yaklaşık 50 bin adayın katılım sağladığı sınavın sonuçları 6 Mayıs 2025 Salı bugün erişime açılacak. Adaylar puanlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Peki, DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, DİB MBSTS sınav sonucu sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 08:23 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025 DİB MBSTS sonuçları için nefesler tutuldu. 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) sonuçları için beklenen gün geldi. ÖSYM takvimine göre sonuçlar bugün erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını ‘’sonuc.osym.gov.tr’’ adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, DİB MBSTS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, 2025 DİB MBSTS sonuç sorgulama ekranı…

        2

        2025 DİB MBSTS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takvimine göre, 2025 DİB MBSTS sonuçları 06 Mayıs Salı bugün açıklanacak. Ancak sonuçların saat kaçta açıklanacağı bilinmiyor.

        ÖSYM genellikle düzenlendiği sınavların sonuçlarını saat 10.00 veya 11.00 civarında erişime açıyor.

        3

        DİB MBSTS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.

        DİB MBSTS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        DİB MBSTS NEDİR?

        DİB-MBSTS, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapan personelin mesleki bilgi seviyesini değerlendirmek amacıyla düzenlenmektedir. Sınavda, Temel İslami Bilgiler (Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid), Dinler Tarihi ve Mezhepler, Hitabet ve Mesleki Uygulamalar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Mevzuatı konularından sorular yer almaktadır.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!