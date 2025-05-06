2025 DİB MBSTS sonuçları için nefesler tutuldu. 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) sonuçları için beklenen gün geldi. ÖSYM takvimine göre sonuçlar bugün erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını ‘’sonuc.osym.gov.tr’’ adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, DİB MBSTS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, 2025 DİB MBSTS sonuç sorgulama ekranı…