        Dicle'de 3.5 kilometrelik hayalet ağ | Son dakika haberleri

        Dicle Nehri'nde 3.5 kilometrelik hayalet ağ ele geçirildi

        Batman'da ekiplerin Dicle Nehri'ndeki denetimlerinde yaklaşık 3 bin 500 metre uzunluğunda serpme ve hayalet ağ ele geçirildi. Ağlara takılan balıklar ise yeniden suya bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 11:05 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:05
        Dicle'de 3.5 kilometrelik hayalet ağ
        Batman İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Oymataş köyü ile Kantar köprüsü arasında Dicle Nehrinde ortak denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

        Denetimlerde sahipsiz halde yaklaşık 3 bin 500 metre uzunluğunda serpme ve hayalet ağ bulundu.

        Ağlara takılan sazan, kefal ve şabot balıkları canlı olarak yeniden suya bırakılırken, kaçak avcılıkta kullanılan ağlar ise imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Batman İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, doğal yaşamın ve su ürünlerinin korunmasına yönelik denetim faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

        #yerel haberler
        #Batman Haberleri
        #Dicle Nehri
