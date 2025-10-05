Diddy'ye fuhuş suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası

Ünlü rapçi ve müzik yapımcısı Sean 'Diddy' Combs, aylar süren duruşmaların ardından, fuhuş ile ilgili suçlamalar kapsamında 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Combs ayrıca 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Combs'un avukatları 14 aylık bir ceza talep ederken savcılar Combs'un "her yaştan insana tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle en az 11 yıl hapis cezasına çarptırılıp 65 yaşına kadar cezaevinde tutulmasını talep ediyordu.

Temmuz ayında jüri, en ağır suçlamalar olan örgütlü suç ve insan ticareti suçlarından Combs'u beraat ettirdi. Fakat iki ayrı "fuhuş amacıyla ulaşım sağlama" suçundan suçlu bulundu.

2007'den itibaren Diddy ile neredeyse 10 yıl boyunca ayrılıp barıştıkları bir ilişki içinde olan ve ünlü şarkıcının şiddetine maruz kalan Cassandra Ventura, ceza öncesi hakime gönderdiği mektupta adalet ve hesap sorulmasını istemişti.

Combs ise, 2 Ekim'de dava hakimine bir mektup yazarak, geçmişteki davranışlarının uyuşturucu bağımlılığına bağlı olduğunu savunarak merhamet istemişti. "Kendimi kaybettim" diye yazan Combs, "Çöküşümün sebebi bencilliğimdi" ifadelerini kullanmıştı. Şarkıcı, eylemlerinin sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, yaptıklarıyla başkalarına verdiği tüm acı ve üzüntüden dolayı özür dilemişti.