Didem Arslan Yılmaz, Berkan ve oğlunu kavuşturacak!

Oğluna, teyzesi kayyım atanan Berkan Çiftçi “Oğlumu görmek istiyorum. Oğlumun gerçek babasını, yaşı daha küçükken bilmesini istiyorum” demişti.

Anne Aslıhan bugün canlı yayına bağlanırken Didem Arslan Yılmaz ve ekibinin teklifini kabul ettiğini söyledi. Berkan, oğlu ile pedagog eşliğinde görüşecek.

15 YILDIR GÖRMEDİĞİ KARDEŞİNİ BULDU

Bugünün bir diğer konusu; 51 yaşındaki Gülseher Öcak’ın, 15 yıldır görmediği 50 yaşındaki kardeşi Orhan Orikli için programa katılması oldu. Gülseher Öcak, kardeşinin hayatından endişe ettiğini söyledi. Didem Arslan Yılmaz, dakikalar içinde kayıp Orhan’ı buldu. Orhan’ın, Sivas’ta engelli bakımevinde olduğunu söyledi. Didem Arslan Yılmaz, Gülseher ve kardeşini de buluşturacağının sözünü verdi.