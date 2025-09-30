Didem Arslan Yılmaz, Caner'in son görüntülerine ulaştı

Programda Didem Arslan Yılmaz, kardeşi Cihan’a “Bu görüntüye hazır mısın?” diyerek önemli bir gelişmeyi duyurdu. Ardından, Caner’in bankamatikten para çekerken kaydedilen görüntüleri ekrana getirildi.

“CANER O GÜN EVE GELDİ Mİ, GELMEDİ Mİ?”

Görüntülerin ardından Didem Arslan Yılmaz, Cihan’a, abisinin üzerindeki tişörtün rengini daha önce “turkuaz” olarak söylediğini hatırlattı. Ancak görüntülerde bordo tişört olduğu ortaya çıktı.

Cihan, yanlış hatırlamış olabileceğini savundu fakat o bordo tişörtün evde bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine Didem Arslan Yılmaz ekibini eve yönlendirdi, fakat belirtilen tişört evde bulunamadı.

Didem Arslan Yılmaz, Caner’in o gün telefonu sattığı iddia edilen telefoncuyla da konuşarak bildiklerini anlatmasını istedi. Telefoncu, satan kişinin o olduğunu söyledi. “Kimlikteki fotoğrafla aynı kişi olmasa satmazdım.” dedi.