        Haberler Gündem Güncel Didem Arslan Yılmaz, Caner'in son görüntülerine ulaştı | Son dakika haberleri

        Didem Arslan Yılmaz, Caner'in son görüntülerine ulaştı

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, öldüğü düşünülen İzmirli kayıp Caner'in izini sürme çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 21:12 Güncelleme: 30.09.2025 - 21:12
        Didem Arslan Yılmaz, Caner'in son görüntülerine ulaştı
        Programda Didem Arslan Yılmaz, kardeşi Cihan’a “Bu görüntüye hazır mısın?” diyerek önemli bir gelişmeyi duyurdu. Ardından, Caner’in bankamatikten para çekerken kaydedilen görüntüleri ekrana getirildi.

        “CANER O GÜN EVE GELDİ Mİ, GELMEDİ Mİ?”

        Görüntülerin ardından Didem Arslan Yılmaz, Cihan’a, abisinin üzerindeki tişörtün rengini daha önce “turkuaz” olarak söylediğini hatırlattı. Ancak görüntülerde bordo tişört olduğu ortaya çıktı.

        Cihan, yanlış hatırlamış olabileceğini savundu fakat o bordo tişörtün evde bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine Didem Arslan Yılmaz ekibini eve yönlendirdi, fakat belirtilen tişört evde bulunamadı.

        Didem Arslan Yılmaz, Caner’in o gün telefonu sattığı iddia edilen telefoncuyla da konuşarak bildiklerini anlatmasını istedi. Telefoncu, satan kişinin o olduğunu söyledi. “Kimlikteki fotoğrafla aynı kişi olmasa satmazdım.” dedi.

