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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yine cinayet itirafı

Show TV’nin ilgiyle izlenen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bir cinayet daha çözüldü. 1,5 ay önce yanarak hayatını kaybeden 40 yaşındaki Figen Çoban’ın babası Haydar Karataş, kızının şüpheli ölümünün aydınlatılması için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurmuştu

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yine cinayet itirafı
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HABERTURK.COM

1 Şubat’tan itibaren devam eden yayınlarda oklar Figen Çoban’ın kocası Mehmet Çoban’a döndü. Israrlı yayınlarımız sonucu Muğla İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube JASAT ekipleri ve Yatağan Savcılığı harekete geçti, önce suçlanan kocanın kardeşi Süleyman Çoban gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ KOCA MEHMET CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarmada her şeyi itiraf eden Süleyman Çoban, yengesi Figen Çoban’ı abisi Mehmet Çoban’ın öldürdüğünü söyledi. Ardından Mehmet Çoban, annesi Hatice Çoban ve komşuları Vahit Sarı gözaltına alındı. Mehmet Çoban jandarmadaki sorgusunda karısı Figen Çoban’ı öldürdüğünü itiraf etti.

KARISINI YAKARAK ÖLDÜRDÜ!

Mehmet Çoban, karısını önce döverek bayılttığını, ardından yakarak öldürdüğünü itiraf etti. Cinayete Mehmet Çoban’ın kardeşi Süleyman, annesi Hatice ve komşuları Vahit Sarı’nın da şahit olduğu ancak müdahale etmedikleri ortaya çıktı.



4 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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