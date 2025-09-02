'Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme' kayıp Caner'in peşinde

Baba Mesut’un, diğer oğlu Cihan hakkındaki çarpıcı iddiaları ve Cihan’ın, ağabeyi Caner’in kaybolduğu günle ilgili anlattıkları, gerilimi bir an olsun düşürmedi.

Baba Mesut, ısrarla “Oğlumu diğer oğlum Cihan öldürdü” diyerek sert çıkışlarda bulundu. Cihan ise babasının sürekli aynı iddiaları delil olmadan öne sürdüğünü dile getirdi.

CİHAN VE CANER’İN ARKADAŞI CAN KONUŞTU

İkilinin mahalleden arkadaşı olan Can, Didem Arslan Yılmaz’ın sorularını yanıtlarken, katilin Cihan olabileceği ihtimaline inanmadığını söyledi. Ancak, iki kardeşin zaman zaman tartıştığını da dile getirdi.