DHA

Milet Antik Kenti'nde 2013 yılında Alman vatandaşı Prof. Dr. Philipp Niewöhner'in kazı başkanlığında yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılan ve 2 bin 400 yıl önce kullanıldığı tahmin edilen mağara, Milet Müze Müdürlüğü tarafından yapılan çevre düzenlemesi ise önü ve içi yeniden temizlenerek yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

DHA'nın haberine göre 'kutsal' olduğu düşünülen mağarada yıllarca yapılan araştırmalarda bulunan su küvetinde adak adandığı ve dilek tutulduğu, ayrıca buradaki suyun kutsal olduğuna inanıldığı ve birçok hastanın iyileşmek için geldiği sanılıyor.

Daha önce yapılan kazı çalışmalarında ise Yunan dönemindeki tanrılardan birine adanan adaklarda çok sayıda parmak figürleri ortaya çıkarıldı. Mağaraya yaklaşık 10 metrelik, tek kişinin geçebileceği labirent şeklinde girişten geçilerek ulaşılabiliyor.

'İLGİ ÇEKİCİ BİR DEĞİŞİKLİK OLDU'

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, ziyarete açılan mağarada Milet Müze Müdürü Baran Aydın ve Milet Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Christof Berns ile incelemelerde bulundu. Ardından açıklama yapan Doç. Dr. Tuncer, "Büyük Tiyatro'nun temel kısmında ayazma ortaya çıkarıldı. Bu ayazma yıllardan beri bilinen ancak bitki örtüsünün girişlerini kapatmasıyla görünürlüğünü kaybetmiş hem de varlığını unutturmuş bir yapıydı. Müze Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalarla ayazma yeniden ortaya çıkarıldı. O dönemde kutsal olduğuna inanılan bir su mağarası keşfi yaptık. Bu mağarayı tamamen temizleyerek yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açtık. Bu da ilgi çekici bir değişiklik oldu" dedi.

'TANRILARA HEDİYE ADAK YAPILMIŞ'

Hamburg Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Milet Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Christof Berns, "Tiyatronun ayağında bir kutsal mağara var. Bu muhtemelen Helenistik dönemde yapıldı. Doğal bir mağara ama M.Ö. 3'üncü yıllarda var olan kayaları işleyerek içinde birtakım aktiviteler yapılmış. Bu aktivitelerden adak objeleri bulduk. Bu nedenle buranın kutsal bir yer olduğunu düşünmekteyiz. Yunan Antik dönemindeki tanrıların birine hediye olarak adak verildiğini yani insanlar dilek tuttuklarını düşünüyoruz. Mağaranın içinde bir su küveti var. Bu suyun kutsal aktiviteler için kullanıldığını düşünüyoruz" dedi.

'ÇOK SAYIDA FİGÜR BULUNDU'

Milet Müze Müdürü Baran Aydın da, "Milet antik kentinin var olan bir su kaynağı zaman içinde kutsallık kazanmış. Roma döneminde tiyatronun ayağının olduğu yere uygun bir yer olarak yapılmış. Dış cephede 5-6 adet bir kemerli, 5 niş mimarisi görünüyor. Üstteki tiyatro da buna benzetilmek istenmiş. Yine arkeologlar tarafından içinde yapılan çalışmalarda birçok heykel parçası ve çeşitli figürlere bulundu. Bu da bize buranın bir kutsal alan olduğunu gösteriyor. Ziyaretçilere yeni bir destinasyon yaratma noktasında bu çalışmaları yaptık. İnsanları çeşitli hastalıklardan iyileştiren faydalı bir suyun varlığından hareketle bekli de o dönemde tiyatronun önü limandı ve gelen gemicilerde burada tedavi görüyorlardı. O dönemde küçük bir hastane görevi yapan bir yer olduğunu düşünüyoruz" dedi.