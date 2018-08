Kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan sözleşmeye imza atan Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes ve imza töreninde hazır bulunan sportif direktör Damien Comolli, Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Sportif direktör Damien Comolli, Diego Reyes gibi tecrübeli ve yetenekli bir oyuncuyu Fenerbahçe’ye kazandırdıkları için mutlu olduğunu ifade ederken; Diego Reyes’in ilk sözleriyse, “Türkiye’nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum” oldu.

"KADROMUZDA GÖRMEYİ ÇOK İSTEDİĞİMİZ BİR OYUNCUYDU"

Sözlerine Diego Reyes transferini değerlendirerek başlayan Damien Comolli, “Bu transferi tek başıma gerçekleştirmedim. Başta Başkanımız, Başkan Yardımcımız, hukuk departmanımız gerçek anlamda 3-4 gündür ciddi bir çalışma içerisindeydik. Reyes, uzun süredir istediğimiz bir oyuncuydu. Bildiğiniz üzere transfer dönemi başladığında, bazı transferler hızlı biter bazı transferleri de bitirmek zaman alır. Diego da çok istediğimiz bir oyuncuydu ve onu, kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyum. Çünkü kendisi savunmada, hem sol stoperde hem sağ stoperde hem de gerektiğinde defansif orta saha pozisyonunda oynayabiliyor. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tecrübesine de sahip bir oyuncu. 65 kez de milli formayı giymiş ve önemli liglerde oynamış bir futbolcu Diego Reyes. Böyle bir oyuncuya imza attırdığımız için gerçekten çok mutluyum” dedi.

"GENÇ, DEĞERLİ VE KARAKTERLİ OYUNCULARI GETİRİYORUZ"

Genç, değerli ve karakterli futbolcuları kulübe kazandırdıklarını da dile getiren Comolli, “Asla bir transfer dönemi, bir diğerine benzemez. Her transfer döneminin, her kulüpte kendine has özellikleri vardır. Başkanımız, seçim kampanyasında da belirttiği gibi, takımı gençleştirip transfer yapacaktı ama -en önemlisi- sadece iyi futbolcu değil, aynı zamanda iyi karaktere sahip futbolcuları buraya getirecekti ve bu bizim için çok önemliydi. Bu nedenle bazı transferler geç gerçekleşir. Önemli olan bizim istediğimiz oyuncuları kadroya katmamızdı ki gördüğünüz gibi Fenerbahçe’ye getirdiğimiz isimler hem genç hem değerli hem iyi karaktere sahip oyuncular” şeklinde konuştu.

TRANSFER MÜJDESİ

Son olarak kulübün yürüttüğü transfer politikası hakkında açıklama yapan Damien Comolli, “Transfer politikamızı gizli bir şekilde yürütüyoruz ancak bu gizliliğin sebebi, transferde bilgileri gizli tutmanın sağlayacağı avantajdır. Bu avantajı da sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Piyasada birtakım fırsatlar oluşur ve biz de bu fırsatlardan faydalanmak istiyoruz. Tıpkı Islam Slimani’ni basın toplantısında söylediğim gibi. Şu anda transfer piyasasında bazı fırsatlar var ve biz de o fırsatlardan faydalanacağız. Transfer döneminin son günlerine girilirken taraftarımız birkaç hareket daha görecek” diyerek sözlerini noktaladı.

REYES: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜNE GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM

Diego Reyes ise, “Türkiye’nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Bunun da bana yüklediği sorumluluk çok büyük. Elimden geleni yapacağım, çok çalışacağım ve bu sene takımımla şampiyon olmak istiyorum” dedi.

Fenerbahçe forması giyen her futbolcunun önemli olduğunu ifade eden Meksikalı, “Bire bir olarak tanıdığım oyuncular yok ama Fenerbahçe’de forma giyen her oyuncunun önemli olduğunun farkındayım ve onların da isimlerini duydum, biliyorum. Takıma katılmak ve arkadaşlarımı tanımak için sabırsızlanıyorum” şeklinde konuştu.

Diego Reyes, Fenerbahçe tarihindeki ilk Meksikalı futbolcu olduğu için yaşadığı gururu şu şekilde ifade etti:

“Burada forma giyen ilk Meksikalı futbolcu olduğum için çok mutluyum. Bana, burada oynama fırsatı verdiği için Fenerbahçe Spor Kulübü’ne sonsuz teşekkür ederim. Bana güvendiler ve böyle bir ilke imza attığım için gurur duyuyorum. Umuyorum ki böylece bir kapı açılmıştır ve benden sonra da diğer Meksikalı oyuncular buraya gelir.”

Yeni transfer Diego Reyes, sözlerini taraftara verdiği şu mesajla noktaladı: “Bizlere inansınlar. Gerçekten çok büyük bir kulübüz ve güçlü bir takım olduk. Bu sene umuyorum ve inanıyorum ki şampiyon biz olacağız”.

Daha sonra Diego Reyes, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ni gezdi. Reyes, burada Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu’na katılan taraftarları da selamladı.

