DİKKAT: EV ALIRKEN, 3 EV PARASI ÖDEMEYİN!

Ev sahibi olmak şüphesiz herkesin hayali. Türkiye’de konut fiyatları her geçen gün yükselirken bu hayale ulaşmak git gide zorlaşıyor. Artan konut fiyatları karşısında yüksek faiz oranları, ev sahibi olmayı daha da imkânsız hale getirirken; bu tablo karşısında, geleneksel bankacılık sistemi çoğu zaman çözüm olmaktan çok, vatandaşın sırtında yeni bir yük haline geliyor. Tam da bu noktada, tasarruf finansman sistemi güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Konvansiyonel bankacılık sisteminde faiz yükü, toplam maliyeti önemli ölçüde artırırken; tasarruf finansman modeli; faizsiz, kredisiz, ek masraf ödemeden vatandaşları tasarrufla ev, araba ve iş yeri sahibi yapıyor. Tasarruf Finansman şirketlerinden Birevim, kişiye özel oluşturduğu tasarruf planlarıyla, peşinatlı ya da peşinatsız, faizsiz, ek masraf ödemeden, küçük tasarruflarla ev, araba, iş yeri, ticari taşıt, motosiklet, karavan sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

Tasarruf Finansman sistemiyle bir evin maliyeti bir ev fiyatına denk geliyor

Ev, araba ve iş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar, konvansiyonel bankacılık sistemiyle kredi çekerek ana parayı faiziyle birlikte ödemek zorunda kalıyor. Faiz oranı piyasa koşullarına göre değişiklik gösteriyor. 1 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme miktarı bankadan bankaya değişiklik gösterse de 120 ay vadeli, en düşük faiz oranı %2.69 seviyelerinde seyrediyor. Bu orana göre hesaplama yapıldığında toplam geri ödenecek tutarın ise 3.398.044 TL olduğu görülüyor ve bir evin maliyeti 3 katından fazlasına denk gelmiş oluyor. Birevim ’ in uyguladığı tasarruf finansman sisteminde ise cüzi bir miktarda organizasyon ücreti alınarak, 1 milyon TL’lik finansman için %7 oranında organizasyon ücretiyle, geri ödenecek tutar sadece 1.070.000 TL ile sınırlı kalıyor. Birevim , “fayda odaklı finans” modeliyle bugüne kadar 300 binden fazla ailenin faiz yükünden arınarak, hayallerindeki ev ve arabaya kavuşmalarına vesile oluyor.