Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

DİKKAT: Korona vaka sayısı yeniden 6 binin üzerinde! 9 Haziran korona tablosu

Korona vaka sayısı 10 Haziran tablosu henüz açıklanmadı. Bugün ki veriler her gün olduğu gibi akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Ancak ki dün ki vaka sayıları tedirgin etti. Bir süredir 6 binin altında seyreden vakalar dün yeniden 6 binin üzerini gördü. İşte 9 Haziran korona vaka sayısı tablosu...

DİKKAT: Korona vaka sayısı yeniden 6 binin üzerinde! 9 Haziran korona tablosu

Korona vaka sayıları kademeli normalleşmenin ikinci aşamasının başlamasıyla birlikte kamuoyunda en çok takip edilen veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her gün olduğu gibi dün de korona vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bugün yani 10 Haziran korona vaka sayısı tablosu ise akşam saatlerinde yayınlanacak.

Ancak hemen belirtelim ki dün ki tablodaki veriler tedirgin etti. Bir süredir 6 binin altında seyreden vakalar yeniden yükselişe geçti ve 6 binin üzerini gördü. İşte 9 Haziran korona virüsü tablosu...

9 HAZİRAN KORONA TABLOSU

9 Haziran yani dün yayınlanan korona tablosuna göre; ağır hasta sayısı 1018 oldu, 6 bin 647 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833e yükseldi.
Türkiye'de 9 Haziran itibariyle son 24 saatte 224 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti.

"AİLE HEKİMLERİ DEVREDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı için kamu ve özel hastanelerin yanı sıra artık aile hekimlerinin de devrede olduğunu belirtti.

Bakan Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personeli ile müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerine yarından itibaren Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacağını bildirdi.

İllere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıklandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

Haftalık verilere göre, Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı.

Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hidrobiyolog Levent Artüz: Müsilaj bir sonuç
GÜNDEM“Müsilaj sonuç”
CANİ... Alperen Ekin cinayeti | SON DAKİKA: Gerekçeli karar açıkladnı!
GÜNDEM3 yaşındaki Alperen'i 'babasına gitmek istediği' için ...
Kabine Toplantısı BUGÜN mü? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı erkene alındı
GÜNDEMKabine Toplantısı öncesi geri sayım
Arkadaşını öldürüp polise teslim oldu
GÜNDEMArkadaşını öldürüp polise teslim oldu
Minibüs sırası kavgası cinayetle bitti
GÜNDEMMinibüs sırası kavgası cinayetle bitti
FECİ OLAY! Son dakika: Eğirdir Gölü'ne düşüp boğularak can verdi
GÜNDEMGöl kenarında akılalmaz ölüm!
GELİYOR! Son dakika HAVA DURUMU 10 Haziran: 6 bölge için yağmur uyarısı
GÜNDEM6 bölge için yağmur uyarısı
Siirt'te güvenlik korucusu şehit oldu
GÜNDEMSiirt'te güvenlik korucusu şehit oldu
Kayseri'de kayıp çift, tandıra gömülmüş halde bulundu
GÜNDEMKayıp çift, tandıra gömülmüş halde bulundu
Diyarbakır’da damat pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEMDiyarbakır’da damat dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı