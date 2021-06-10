Korona vaka sayıları kademeli normalleşmenin ikinci aşamasının başlamasıyla birlikte kamuoyunda en çok takip edilen veriler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her gün olduğu gibi dün de korona vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bugün yani 10 Haziran korona vaka sayısı tablosu ise akşam saatlerinde yayınlanacak.

Ancak hemen belirtelim ki dün ki tablodaki veriler tedirgin etti. Bir süredir 6 binin altında seyreden vakalar yeniden yükselişe geçti ve 6 binin üzerini gördü. İşte 9 Haziran korona virüsü tablosu...

9 HAZİRAN KORONA TABLOSU

9 Haziran yani dün yayınlanan korona tablosuna göre; ağır hasta sayısı 1018 oldu, 6 bin 647 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 179 bin 833e yükseldi.

Türkiye'de 9 Haziran itibariyle son 24 saatte 224 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti.

"AİLE HEKİMLERİ DEVREDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı için kamu ve özel hastanelerin yanı sıra artık aile hekimlerinin de devrede olduğunu belirtti.

Bakan Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personeli ile müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerine yarından itibaren Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacağını bildirdi.

İllere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıklandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

Haftalık verilere göre, Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı.

Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.