Bazı bölgeler için bahar yağmuru uyarısı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakası hafif sağanak, öğleden sonra Denizli, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı bulutlu sabah ilk saatlerde Avrupa yakası hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu