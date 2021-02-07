Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 Şubat hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre bugün özellikle sabahın ilk saatleriyle birlikte iç ve doğu kesimlerde zirai don ve yollarda buzlanmaya karşı Meteoroloji'den uyarı geldi. Öte yandan sıcaklıkların artmasına bağlı olarak da olası çığ düşmelerine karşı iç ve doğu kesimlerde yaşayan vatandaşlar uyarıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? Merak edip araştıranlar için güncel 7 Şubat hava durumu raporunu haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...
7 ŞUBAT HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 7 Şubat 2021 Pazar hava durumu.
EDİRNE 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. İşte A.Karahisar, Denizli, İzmir, Manisa 7 Şubat 2021 Pazar hava durumu.
A.KARAHİSAR 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 7 Şubat 2021 Pazar hava durumu.
ANKARA 3°C, 16°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 19°C
Az bulutlu
KONYA 2°C, 19°C
Az bulutlu
SİVAS -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 5°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 0°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. İşte Amasya, Rize, Samsun ve Trabzon 7 Şubat 2021 Pazar hava durumu.
AMASYA 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 9°C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 10°C, 14°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -8°C, 6°C
Parçalı bulutlu
HAKKÂRİ -3°C, 6°C
Parçalı bulutlu
KARS -11°C, 5°C
Parçalı bulutlu
VAN -5°C, 7°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
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