

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 Şubat hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre bugün özellikle sabahın ilk saatleriyle birlikte iç ve doğu kesimlerde zirai don ve yollarda buzlanmaya karşı Meteoroloji'den uyarı geldi. Öte yandan sıcaklıkların artmasına bağlı olarak da olası çığ düşmelerine karşı iç ve doğu kesimlerde yaşayan vatandaşlar uyarıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? Merak edip araştıranlar için güncel 7 Şubat hava durumu raporunu haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...

7 ŞUBAT HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 7 Şubat 2021 Pazar hava durumu.

EDİRNE 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. İşte A.Karahisar, Denizli, İzmir, Manisa 7 Şubat 2021 Pazar hava durumu.

A.KARAHİSAR 1°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 7 Şubat 2021 Pazar hava durumu.

ANKARA 3°C, 16°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 19°C

Az bulutlu

KONYA 2°C, 19°C

Az bulutlu

SİVAS -2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 5°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 0°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. İşte Amasya, Rize, Samsun ve Trabzon 7 Şubat 2021 Pazar hava durumu.

AMASYA 4°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 8°C, 15°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 9°C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 14°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -8°C, 6°C

Parçalı bulutlu

HAKKÂRİ -3°C, 6°C

Parçalı bulutlu

KARS -11°C, 5°C

Parçalı bulutlu

VAN -5°C, 7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu