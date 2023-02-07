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Meteoroloji'den uyarı! Kar ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu kar yağışlı olacak. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanan deprem felaketinde etkilenen 10 ilde ise hava kapalı olacak.

DİKKAT! Son dakika haberi... Meteoroloji'den uyarı! Kar ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor - Hava durumu
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Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI

Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi şeklinde yağış ve doğu kesimlerin yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARILARI

Rüzgarın; kuzey, iç ve batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, -1°C
Çok bulutlu

İZMİR °C, 6°C
Çok bulutlu

ANTALYA °C, 12°C
Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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