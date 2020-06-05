Hendek il\u00e7esinde 1740 rak\u0131ml\u0131 yaylada \u015fakay\u0131k \u00e7i\u00e7e\u011fiyle kar\u015f\u0131la\u015fan vatanda\u015flar durumu Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc yetkililerine bildirdi. B\u00f6lgeye gelen ekiplerin yaylada yapt\u0131klar\u0131 incelemenin ard\u0131ndan \u015fakay\u0131k \u00e7i\u00e7e\u011fi oldu\u011fu belirlenen bitkiler koruma alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Kopar\u0131lmas\u0131 yasak olan ve para cezas\u0131 uygulanan \u00e7i\u00e7eklerin bulundu\u011fu b\u00f6lgelere tabela as\u0131ld\u0131. S\u0131cakl\u0131k \u015fartlar\u0131na ba\u011fl\u0131 olarak \u00f6mr\u00fc 10 ila 20 g\u00fcn olan ve y\u0131lda bir defa a\u00e7an \u015fakay\u0131k \u00e7i\u00e7e\u011fi, ila\u00e7 ve kozmetik sanayisinde kullan\u0131l\u0131yor. Dikmen Mahallesi muhtar\u0131 Menderes Ayvaz, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, halk aras\u0131nda yayla \u00e7i\u00e7e\u011fi olarak bilinen \u015fakay\u0131k \u00e7i\u00e7e\u011fi ile ilgili yetkililerle g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcklerini belirterek, Ekipler gelerek burada inceleme yapt\u0131lar ve yaz\u0131lar yazarak \u00e7i\u00e7ekleri koruma alt\u0131na ald\u0131lar. Bunlar\u0131 koparman\u0131n cezas\u0131 61 bin 800 lira. Bunlar endemik bitkidir, kozmetik ve ila\u00e7larda kullan\u0131l\u0131r. Bu bitkinin de\u011ferli oldu\u011fundan ve varl\u0131\u011f\u0131ndan vatanda\u015flar\u0131n haberi yoktu. diye konu\u015ftu. Yaylaya gelen vatanda\u015flardan Osman Pala da yap\u0131lan bu \u00e7al\u0131\u015fma sayesinde halk\u0131n bilin\u00e7lenmesinin artaca\u011f\u0131n\u0131 ve bu t\u00fcr bitkilerin daha fazla koruma alt\u0131na al\u0131nabilece\u011fini kaydetti.