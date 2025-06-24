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        Haberler Müzik Dila Uzun'dan 'Döne Döne'

        Dila Uzun'dan 'Döne Döne'

        Dila Uzun, yeni şarkısı 'Döne Döne'yi dinleyicilerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 11:58 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:58
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        Dila Uzun'dan 'Döne Döne'
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        Dila Uzun, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı 'Döne Döne'yi sevenlerinin beğenisine sundu.

        Şarkının düzenlemesi Osman Çetin imzası taşırken, klibin yönetmen koltuğunda ise Onur Oğuz oturdu.

        Dila Uzun, yeni şarkısı için; "Döne Döne, duyguların bir döngüde nasıl içimize çöktüğünü anlatıyor. Kendi iç sesimle yüzleştiğim bir şarkı" ifadelerini kullandı.

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        #Dila Uzun
        #Döne Döne
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