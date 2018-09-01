Dilan Çiçek Deniz kimdir
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Dilan Çiçek Deniz kimdir? Oyuncu Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında, nerelidir?

Dilan Çiçek Deniz, hem sosyal medyanın hem de magazin dünyasının gündemine oturdu. Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz Victoria's Secret seçmelerine katılan ilk Türk oldu. Peki Dilan Deniz Çiçek kimdir, kaç yaşındadır? İşte ünlü oyuncunun hayatı...

01.09.2018 - 15:19 | Güncelleme:

Geçen yaz oyunculuk eğitimi için gittiği Los Angelas’da dünyanın en büyük ve en önde gelen ajanslarından biri ile çalışmaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, bu yaz da tekrar hem tatil hem iş görüşmeleri için gittiği Los Angeles’ta Victoria’s Secret seçmelerine katılmıştı. Deniz, bütün dünyadan yüzlerce modelin katıldığı seçmelerden çok az kişi arasından New York’a davet edilerek cast direktörü ile görüşmeye gitti. Dilan Çiçek Deniz kimdir? Oyuncu Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında, nerelidir?

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

Dilan Çiçek Deniz 28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğdu. Dilan Çiçek Deniz'in mesleği Türk oyuncu ve modeldir. Annesi ve babası öğretmendir. Babasının adı Orhan Deniz, annesinin adı Hale Temizyürek’dir. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. 17 yaşındayken Liseler arası Tiyatro Yarışması’na katılıp oyunculuk ödülü aldı. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Oyuncu 15 yaşında “Güneşi Annem Sanırdım” adında şiir kitabı çıkarmıştır. Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. Olmuştur. 2015 yılında Miami’de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

İlk rolü 2015'de Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisindeki 'Ebru' karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadılar.[7] Fakat dizi düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13 bölüm sonra final yapmıştır.

2015 yılında yayınlanmakta olan "Güneşin Kızları" dizisine dahil oldu. Dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği ”Güneşin Kızları” dizisinde, ‘Elif’ karakterine hayat verdi.

Oyuncu Ağustos 2016'da başlayıp Haziran 2017 de final yapan "Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynadı. Dizinin diğer başrollerinde ise Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz ve Hilmi Cem İntepe paylaşmaktadır.

Oyuncu bu günlerde Show TV'de yayınlanan Çukur adlı dizide Aras Bulut Iyinemli ile başrolü paylaşmaktadır.

Oyuncu aynı zamanda 2016 yılında Pantene Altın Kelebek ödülünde yıldızı parlayan ödülüne layık görülmüştür. 2018 yılında Avon'un ruj reklamında yer aldı.

Ocak 2018‘de oyuncu Furkan Andıç ile olan birlikteliğini açıkladı.

Filmografi

TV Dizileri
Yıl Başlık Rolü Notlar
2015 Tatlı Küçük Yalancılar Ebru Başrol oyuncusu
2015 Güneşin Kızları Elif Yardımcı oyuncu
2016-2017 Bodrum Masalı Su Ergüven Başrol oyuncusu
2017-günümüz Çukur Sena Koçovalı Başrol oyuncusu
Sinema ve TV Filmleri
Yıl Başlık Rolü Notlar
2013 Balayı - Yardımcı oyuncu

ÖDÜLLERİ

Yıl Ödül veren organizasyon Kategori
2014 Miss Turkey Türkiye İkinci Güzeli[4]
2016 43.Pantene Altın Kelebek Ödülleri Pantene Yıldızı Parlayanlar[10]
2018 23.Magazin Gazetecileri Derneği Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

 



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