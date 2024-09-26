Dilan Telkök ile Berkay Hardal'ın oğlu dünyaya geldi

"EVİMİZİN NEŞESİ"

Çift, mutluluklarını; "Evimizin neşesi, hoş geldin minik Noyan Hardal" sözleriyle ifade etti.

Noyan ismi; Moğolca kökenli bir isim olup "kumandan, komutan, lider" anlamlarına gelir. Bu isim, tarihsel olarak Moğol kültürlerinde yüksek rütbeli askeri liderleri ve komutanları ifade etmek için kullanılmıştır. Noyan ismi, taşıdığı anlam itibarıyla güçlü, lider ruhlu ve otoriter kişilikleri simgeler.