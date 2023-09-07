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        Haberler Televizyon DİLEK TAŞI nerede çekiliyor? Dilek Taşı dizisi hangi il ve ilçelerde çekiliyor, çekim yeri neresi?

        Dilek Taşı dizisi nerede, hangi il ve ilçelerde çekiliyor?

        Kanal D'nin yeni dizisi Dilet Taşı'nın çekim yeri merak konusu oldu. Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu Dilet Taşı dizisi 7 Eylül Perşembe akşamı saat 20:00'de ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı Dilek Taşı 1980'li yılları anlatıyor. İşte Dilek Taşı dizisi çekim ili ve ilçeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 16:21 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:21
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        Kanal D ekranlarının yeni dizisi Dilek Taşı 7 Eylül Perşembe akşamı yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Dilet Taşı 1980'li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor. Dönem dizisi olarak seyirci karşısına çıkan Dilek Taşı dizisinin nerede ve hangi ilde çekildiği merak konusu oldu. İtşe Dilet Taşı dizisinin çekim yerlerine ilişkin merak edilen detaylar...

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        DİLEK TAŞI NEREDE, HANGİ İL VE İLÇEDE ÇEKİLİYOR?

        Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Kanal D ekranlarının yeni dizisi Dilek Taşı İstanbul’un çeşitli semtlerinde kurulan platolarda çekiliyor.

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        DİLEK TAŞI OYUNCULARI

        Salih Bademci

        Hazal Subaşı

        Ozan Dolunay

        Perihan Savaş

        Özge Özberk

        Teoman Kumbaracıbaşı

        Elif Doğan

        Çiçek Dilligil

        Engin Yüksel

        Afra Karagöz

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        DİLEK TAŞI DİZİSİ HİKAYESİ

        Mustafa, karısı Canan ve kızı Cemre’yle İstanbul’un gecekondu mahallesinde hayatını sürdürmeye çalışan otuzlu yaşlarının başında bir adamdır. Karısı Canan amansız bir hastalığın pençesindedir. İyileşmesi için acilen ameliyat olması gerekmektedir.

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        Mustafa ise parayı nasıl bulacağını bilemiyordur. Çalıştığı fabrika lokavttan dolayı uzun süredir kapalıdır. Fakat Mustafa ameliyat için gereken parayı bir şekilde bulmak zorundadır. O güne kadar kimsenin önünde boyun eğmemiş, onuru, haysiyeti için yaşamıştır Mustafa. Fakat şimdi yardım istemekten başka çaresi yoktur.

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        Fabrikanın sahibi Yakup Bey’i bulup aylardır ödenmeyen maaşlarını istemek için yola çıkar. Parayı alıp karısını ameliyat ettirecektir. Ancak o gün yaşananlar Mustafa’nın ve kızı Cemre’nin bütün hayatını kökünden değiştirecektir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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