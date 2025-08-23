Habertürk
Habertürk
        Dilenciden çıkan para şoke etti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Dilenciden çıkan para şoke etti!

        Yalova'da, zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaptığı tespit edilen ve üzerinden 45 bin lira çıkan kişi hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 15:22 Güncelleme: 23.08.2025 - 15:22
        Dilenciden çıkan para şoke etti!
        Yalova'da, İsmet Paşa Mahallesi Elmalık yolu civarında denetimlerini gerçekleştiren zabıta ekipleri, dilencilik yaptığı tespit edilen kişiyi takibe aldı.

        ÜZERİNDEN 45 BİN TL ÇIKTI

        DHA'daki habere göre ekiplerin, dilenirken yakaladığı dilencinin üst aramasında ise 45 bin lira ele geçirildi.

        İŞLEM BAŞLATILDI

        Dilenci hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem başlattı.

