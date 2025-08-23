Dilenciden çıkan para şoke etti!
Yalova'da, zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaptığı tespit edilen ve üzerinden 45 bin lira çıkan kişi hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı
Yalova'da, İsmet Paşa Mahallesi Elmalık yolu civarında denetimlerini gerçekleştiren zabıta ekipleri, dilencilik yaptığı tespit edilen kişiyi takibe aldı.
ÜZERİNDEN 45 BİN TL ÇIKTI
DHA'daki habere göre ekiplerin, dilenirken yakaladığı dilencinin üst aramasında ise 45 bin lira ele geçirildi.
İŞLEM BAŞLATILDI
Dilenci hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında işlem başlattı.
