'Temas'lı klip 0:00 / 0:00

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Alternatif müziğin en başarılı temsilcilerin olan ve son dönemde çıkardığı solo çalışmalarıyla da dikkatleri üzerine toplayan genç sanatçı; geleneği bozmayarak yine sözü ve müziği kendisine ait olan bir şarkıyı dinleyicileriyle buluşturuyor.



"Temas"ın düzenlemesinde ise Cihan Reşit Köse, Emre Kuvvetli, Ali Can Vatanperver ve Dilhan Şeşen'in imzaları bulunuyor. Ses tasarımı ve mixi Barış Ergün tarafından yapılan şarkının masteringi ise Güven Ersoysal'a ait.

"TEMAS"LI KLİP

İstanbul'un çeşitli noktalarında kaydedilen görüntülerden oluşan ve Lilacnoia'nın yönetmenliğini üstlendiği "Temas"ın video klibi şarkıyla eş zamanlı olarak müzikseverlerle buluşurken, klibin kurgusunu ise Bartu Beler üstlendi.



Dilhan Şeşen, yeni teklisi "Temas" ile tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.