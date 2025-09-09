Dilucu şehitleri dualarla anıldı

Iğdır'ın Aralık ilçesi Aralık ilçesi Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015'de Dilucu Kara Hudut Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis aracıyla bu araca koruma görevi yapan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı zırhlı araçların geçişi sırasında PKK'lı teröristler, yola tuzakladıkları yaklaşık bir tonluk bombayı uzaktan kumandayla patlattı.

Saldırıda 13 polis memuru şehit oldu. Olayın 10'uncu yıl dönümünde şehit polisler için anma töreni düzenlendi. Tören, şehit polisler için yapılan üzerinde ay yıldız bulunan ve Selçuklu motiflerine yer verilen anıtta yapıldı. Her iki yanında 13 küçük Türk bayrağı ile ortada 30 metre uzunluğundaki Türk bayrağı dalgalanan anıttaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

REKLAM

Törende konuşan Iğdır Valisi Ercan Turan şunları söyledi:

"Biz içimizde bizim gibi görünen bizim gibi olmayanların darbesini yedik. Hala bizim gibi görünen bizim gibi olmayan insanların farkındayız. Uyanığız, zindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, büyük bir misyon yükledi bu aziz millete. Mazlum milletlere umut olmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki yüzyılı bizim yüzyılımız olarak ilan etti. Bu yüzyıla 'İnşallah terörsüz Türkiye hedefiyle girelim. Barışla girelim, güzellikle girelim, güçle girelim, kardeşlikle girelim' dedi.