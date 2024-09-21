2024 DHBT ne zaman, saat kaçta yapılacak? DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
KPSS sınavlarının sonuncusu olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yarın binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Toplamda 1 saat sürecek sınavda adaylar 40 çoktan seçmeli soruyu yanıtlayacak. Öte yandan, ÖSYM sınav giriş belgeleri ekranı erişime açıldı. İşte, DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı yarın yapılacak. 142 bin 482 adayın başvurduğu KPSS sınavında adaylar, memur olmak için yarışacak. 1 saat sürecek sınav için ÖSYM, sınav giriş belgelerini açıkladı. İşte, DHBT hakkında merak edilen detaylar ve DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı..
2024 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
DHBT, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. 40 soruluk sıınavda adaylara 60 dakika verilecek.
2024 KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGELERİ EŞİME AÇILDI
ÖSYM, DHBT sınava giriş belgelerini açıkladı. Aşağıdaki linkten sınava giriş belgenizi alabilirsiniz.
2024 DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ