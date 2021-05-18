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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Dini nikahlı eşinin kazayla vurduğu kadından acı haber!
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Dini nikahlı eşinin kazayla vurduğu kadından acı haber!

Karaman'da dini nikahlı eşi tarafında kazayla vurulduğu iddia edilen 2 çocuk annesi kadın sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay, 25 yaşındaki Satı Laçin, yaşam mücadelesini kaybetti

SON DAKİKA: Dini nikahlı eşinin kazayla vurduğu kadından acı haber!
İHA

Karaman'da dini nikahlı eşi tarafında kazayla vurulan 2 çocuk annesi kadın sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Kazım Karabekir Mahallesi 252. Sokak'ta bulunan 2 katlı kerpiç evde yaşandı. İHA'nın haberine göre, T.N. (25) evin oturma odasında ruhsatsız av tüfeğini temizlemeye başladı. T.N.'nin temizlediği tüfeğin bir anda kazayla ateş alması sonucu 2 çocuğunun annesi eşi Satı Laçin (25) bacağından vuruldu. Yaralı kadın çağrılan ambulansla hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Saçmaların atar damara isabet etmesi nedeniyle durumu ağır olan Laçin, yapılan ilk tedavinin ardından sevk edildiği Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sabaha karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan T.N. ise, Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından 'Taksirle adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

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