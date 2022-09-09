Dinlenmek için minibüsün gölgesine oturdu! Feci ölüm!

Zonguldak'ta kaza, sabah saatlerinde, Bülent Ecevit Caddesi'ndeki dolmuş duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Baş (83), kahvehaneden çıkarak park halindeki dolmuşun ön tarafında oturup sigara içmeye başladı.
DİREKSİYONA GEÇİP ARACI ÇALIŞTIRDI
DHA'da yer alan habere göre durakta sırası gelen dolmuşun şoförü Metin K. (43) da direksiyona geçip aracını çalıştırdı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Dolmuş, hareketlendiğinde Baş'a çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrolünde Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
FARK ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Metin K., kaza yerinde polis ekiplerine Mehmet Baş'ı tanıdığını belirterek, boyunun kısa ve kambur olduğunu, dolmuşu hareket ettirdiğinde önünde olduğunu fark etmediğini söyledi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Metin K., Baş'a çarptığını ancak ezmediğini belirtti. Mehmet Baş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Metin K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
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