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        Haberler Bilgi Yaşam Dinozorlar hakkında bilmediğiniz 10 ilginç gerçek

        Dinozorlar hakkında bilmediğiniz 10 ilginç bilgi

        Dinozorların dünyaya ilk ne zaman adım attığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, tahmini olarak 230-245 milyon yıl önce ortaya çıktıkları biliniyor. Günümüzde ise hâlâ yeni bilgilere ulaşılıyor. İşte öğrendiğinizde şaşıracağınız o bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 13:00 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:00
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        İnsanlığın varoluşundan milyonlarca yıl önce yaşayan dinozorlar, vahşi ve ölümcül yaratıklardır. İnsanlık, uzun yıllar boyunca araştırmalar ve kazılar yapmış, milyonlarca yıl önce yok olmuş bu sürüngen grubu hakkında tam olarak net bilgilere sahip olamamıştır.

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        1. DİNOZORLAR MEZOZOİK DÖNEMDE YAŞAMIŞLARDIR

        Mezozoik dönem kabaca 245 ila 66 milyon yıl öncesini kapsar ve genel olarak üç zaman dilimine ayrılır: Triyas, Jura ve Kretase dönemleri. Dinozorlar ilk olarak Triyas döneminde evrimleşmişlerdir; Jura döneminde sayıları ve çeşitlilikleri artmış, Kretase döneminde daha da evrimleşmişlerdir ve sonra da tamamen yok olmuşlardır.

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        2. DİNOZORLAR HALA YAŞIYOR VE BUGÜN DE BİZİMLELER!

        Aslında tüm kuşlar dinozorların torunlarıdır; mütevazı sinek kuşları bile. Tüm uçamayan dinozorlar yok oldu, ancak uçabilen dinozorlar binlerce yıl boyunca kuşlara dönüştü.

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        3. DİNOZOR FOSİLİNİ TAŞTAN AYIRMAK İÇİN ONU YALAMAK YETERLİDİR

        Bu pek de meşru bir yaklaşım gibi görünmese de, paleontologlar kendilerini günlük hayatta bunu yaparken bulabilirler! Şüphelendiğiniz bir fosili yalarsanız, dilinize hafifçe yapışacaktır; çünkü fosiller taşlardan daha gözeneklidir.

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        4. DİNOZORLAR DÜNYA'NIN BÜTÜN KITALARINDA YAŞADILAR

        Dinozorlar ilk kez Triyas döneminde, yaklaşık 230 milyon yıl önce ortaya çıktığında, Dünya'nın kıtaları Pangea adı verilen dev bir süper kıta halinde bir araya toplanmıştı. Dinozorların yeryüzünde dolaştığı sonraki 165 milyon yıl boyunca Pangea yavaş yavaş parçalandı ve birçok dinozor türünü birbirinden ayırdı.

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        5. DİNOZOR FOSİLLERİNİN ÇOĞU ÜÇ YERDE BULUNUYOR

        Çin, Arjantin ve Kuzey Amerika'nın yüksek rakımlı çorak arazileri, en fazla fosil barındıran veya en azından kolayca erişilebilen yerlerden bazılarıdır. Gerçek şu ki, dünyanın büyük bir kısmı fosillerle kaplıdır; ancak bitki örtüsünün olmaması nedeniyle çöl benzeri ortamlarda bunlara kolayca ulaşılabilmektedir!

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        6. BAZI DİNOZORLARIN TÜYLERİ VARDI!

        1990'lara kadar tüm dinozorların, tıpkı günümüz sürüngenleri gibi, büyük pullarla kaplı olduğuna inanılıyordu. O zamandan beri, teropodlar olarak bilinen dinozor grubunun tüylerle kaplı olduğuna dair daha fazla kanıt ortaya çıktı. Teropotlar arasında velociraptorlar, tyrannosaurus rex'ler ve günümüz kuşlarının ataları yer alır.

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        7. EN ZEKİ DİNOZORLARIN HEPSİ ETOBURDU

        Özellikle prehistorik çağlarda dikkat edilmesi gereken canlılar yırtıcı teropodlardı. Bu grubun alt ucunda yer alan kötü şöhretli t-rex'in beyni, otçul stegosaurus'tan önemli ölçüde daha büyüktü. Bunların en akıllıları, beyinleri günümüzün uçamayan kuşlarınınkine benzeyen velociraptor veya troodontidler gibi küçük ve çevik teropodlardı.

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        8. BAZI DİNOZORLARIN DÖRT KANADI VARDI

        Sevimli bir şekilde Microraptor adını taşıyan bu minik kuş benzeri dinozorun uzunluğu sadece 60-90 cm, ağırlığı ise 1-1,36 kg civarındaydı. 21. yüzyılın başından bu yana yüzlerce fosilleşmiş kalıntı ortaya çıkarıldı ve tüm fosiller Microraptor'un hem ön hem de arka bacaklarında kanatlar olduğunu açıkça gösteriyor.

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        9. ORTALAMA BİR DİNOZORUN AĞIRLIĞI 3.493 KİLODUR

        Yani, bilinen tüm dinozorların ağırlıklarını karşılaştırdığınızda ortaya çıkan matematiksel ortalama budur. Peki, ortalama bir dinozorun büyüklüğü ne kadardı diye soracaksınız? Hala oldukça büyük - bir fil ile gergedan arası bir büyüklükte.

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        10. DİNOZORLAR TİMSAHLARLA UZAKTAN AKRABAYDI

        Timsahlar, pterozorlar, mozazorlar, ihtiyozorlar ve dinozorların hepsinin birkaç ortak özelliği vardır. Hepsi sürüngendir, ama bundan daha fazlası var. Hepsi 250 ila 200 milyon yıl önce ortak bir ata grubu olan arkozorlardan evrimleşmiştir.

        Kaynak: THEFACTSITE

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