1. DİNOZORLAR MEZOZOİK DÖNEMDE YAŞAMIŞLARDIR

Mezozoik dönem kabaca 245 ila 66 milyon yıl öncesini kapsar ve genel olarak üç zaman dilimine ayrılır: Triyas, Jura ve Kretase dönemleri. Dinozorlar ilk olarak Triyas döneminde evrimleşmişlerdir; Jura döneminde sayıları ve çeşitlilikleri artmış, Kretase döneminde daha da evrimleşmişlerdir ve sonra da tamamen yok olmuşlardır.