Cansu Dere, Portekizli oyuncu Diogo Morgado ile 'Portekiz Aşkı' adlı filmde başrolü paylaşacak. Bir araya gelen ikiliden; Morgado, Dere ile çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.

Diogo Morgado, paylaşımında; "Cansu Dere hayranlarına sevgilerimle, o gerçekten harika biri" ifadelerine yer verdi.

Cansu Dere; iş hayatında başarılı ama özel yaşamında yalnız bir itibar yöneticisi olan 'Yasemin' karakterini canlandıracak. 'Yasemin’in kariyer odaklı hayatı, Lizbon’a yaptığı bir iş seyahatinde tanıştığı 'Jose' ile bir yöne evrilecek.

Diogo Morgado ise filmde; içsel çatışmaları olan 'Jose' karakterine hayat verecek. Morgado, daha önce uluslararası projelerde edindiği deneyimiyle Türk sinemasında ilk kez rol alacak.

Diogo Morgado, 'The Bible' mini dizisindeki 'İsa' rolüyle tanınıyor.