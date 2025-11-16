Habertürk
        Haberler Gündem Direksiyonuna geçtiği hafif ticari araçla polisten kaçan 16 yaşındaki çocuk, kaza yapınca yakalandı

        Direksiyonuna geçtiği hafif ticari araçla polisten kaçan 16 yaşındaki çocuk, kaza yapınca yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü, takip sırasında refüje çarpınca araç inip, yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. 16 yaşında ehliyetsiz direksiyon başına geçen ve kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan A.Y.'ye, 27 bin 678 lira, araç sahibi babasına ise 18 bin 678 lira ceza yazıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 01:49 Güncelleme: 16.11.2025 - 01:49
        Polisten kaçan 16 yaşındaki çocuk, kaza yapınca yakalandı
        Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl’de meydana geldi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, seyir halindeki hafif ticari araçtan şüphelenerek sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu.

        Polis ekiplerinin ihtara uymayan sürücü, Bursa istikametine doğru kaçmaya başladı. Ekiplerin peşine düştüğü hafif ticari araç, takip sırasında kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazanın ardından araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, kısa sürede yakalandı. Sürücünün yapılan kontrolünde ehliyetsiz 16 yaşında A.Y. isimli çocuk olduğu tespit edildi.

        Ayrıca polisin incelemesinde A.Y.'nin, babasına ait aracı habersiz şekilde aldığı belirlendi. A.Y.’ye ‘ehliyetsiz araç kullanmak’tan 18 bin 678 TL, ‘dur ihtarına uymamak’ ve ‘trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına şerit değiştirmek’ten 9 bin 267 TL ceza kesildi. Araç sahibi babasına da ‘ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak’tan 18 bin 678 TL para cezası uygulandı.

        Fotoğraf: DHA

