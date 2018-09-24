SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
diyarbakır
KÜLTÜR-SANAT
Haberler > KÜLTÜR-SANAT

Diri diri toprağa gömüldüler

Diyarbakır’da toplanan bir grup sanatçı, atölye çalışmasına destek vermek için diri diri toprağa gömüldü. İlginç görüntülerin oluştuğu çalışmada, toprağa gömülenler gözyaşlarına hakim olamadı

24.09.2018 - 13:00 | Güncelleme: İHA

Diyarbakır’da Mordem Sanat Merkezi’nde bir araya gelen sanatçılar, ilginç bir atölye çalışmasına imza attı.

İHA'nın haberine göre foğum ve ölüm temalı çalışmada sanatçılar, önce arkadaşlarını toprağa gömerek ardından da kendilerini diri diri toprağa gömerek ne hissettiklerini ortaya çıkarmaya çalıştı. Baştan sona ilginç görüntülerin ortaya çıktığı çalışmada katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.

“TOPRAĞIN ALTINDA OLMAK ÇOK FARKLI BİR DUYGU”

Önce arkadaşını toprağa gömen ardından da kendisi toprağa gömülen resim öğretmeni Leyla Keskin, Mordem Sanat Merkezi’ndeki atölye çalışmalarına katıldığını söyledi. Keskin, “Performans atölyesi, burada performans sergiliyoruz şu anda eğitim alıyoruz, farklı performans çalışmalarımız da olacak. Güzel bir çalışma eğleniyoruz, öğreniyoruz çok iyi. Toprağın altında olmak çok garip, çok farklı duygular içerisine giriyorsunuz. Arkadaşımı gömdüğüm zaman ne oldu bilemedim, ağlamaya başladım, şu anda da ağlamaklıyım. Farklı bir dünyada gibi hissediyorum kendimi” dedi.

“YAŞARKEN TOPRAĞIN AĞIRLIĞINI YA DA HAFİFLİĞİNİ HİSSETMEYE ÇALIŞTIK”

İstanbul ve Stockholm merkezli sanatçı, küratör ve tıp doktoru olan Derin Gençer, kendi bireysel çalışmalarında, insan, ruh, zihin ve bedeninin yaşamın, doğanın ve fiziksel, tarihsel, ruhsal arenası ile olan ilişkisini incelediklerini söyledi.

Performatik bodies çalışmalarını İstanbul Performans Art olarak organize ettiklerini kaydeden Gençer, kendi sanatsal pratiklerinden yola çıkarak uyguladığı bir takım fiziksel egzersizleri içinde barındıran bir performans sanatı atölyesi olduğunu ifade etti.

Diyarbakır’da ilk kez bir etkinlik yaptıklarına değinen Gençer, “Bu nedenle heyecan verici olduğunu söylemem gerekiyor. Performans sanatında sanatçının barındığı yer bedenidir. Bedenin üstesinden gelememiş travmalar, şoklar, acılar, savaşlar söylenmemiş sözler, bedenin dikiş yeridir aslında. Bu atölyenin amacı bizim unuttuğumuz hayatın koşturması içinde ya da bize unutturulan bedenle ilgili tekrar hatırlamamız gereken bir takım öğeleri hatırlatmaya çalışmaktı.” 

“Toprak geldiğimiz, gittiğimiz, doğduğumuz, öldüğümüz, hem iyileştiren hem de kötü hissettiren, aslında birçok duygu karmaşasını içinde barındıran bir materyal bizim için. Burada her gün üzerine bastığımız, basıp geçtiğimiz ve neyin üzerine bastığımızı düşünmeden yolda devam ettiğimiz bu toprağın içinde olduğumuzda ne hissediyoruz ya da bunu oluştururken, çünkü katılımcılar ilk önce toprağa kazarak diğer bedeni yerleştirdiler bu egzersizin ayrı bir bütünü bir de onun içine yerleşenler var. Toprağın ağırlığını hissetmek, aslında çok meditatif bir öğe ancak ölüm anında gömme ve gömülmeyi gözlemliyoruz. Aslında yaşarken, nefes alırken o ağırlığı ya da hafifliği ne derece hissedeceğimizi araştırdığımız bir yer diyebilirim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X