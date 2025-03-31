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        Haberler Spor Futbol Dirk Kuyt'ın takımı Beerschot küme düştü! - Futbol Haberleri

        Dirk Kuyt'ın takımı Beerschot küme düştü!

        Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Beerschot'un, Belçika Ligi'nde bitime 5 maç kala küme düşmesi kesinleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 19:30 Güncelleme: 31.03.2025 - 19:30
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        Dirk Kuyt'ın takımı küme düştü!
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        Bir dönemleri Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor. Hollandalı çalıştırıcının teknik direktörlük kariyeri ise istediği gibi gitmiyor.

        Belçika'nın Beerschot takımının teknik direktörlüğünü yapan Kuyt, Jupiler Pro Lig'de normal sezonu 18 puanla 16. sırada sonuncu olarak tamamladı.

        Son 4 sıradaki takımın mücadele ettiği Küme Düşme Play-Off Grubu'ndaki ilk maçında Sint-Truiden'e 1-0 yenilen Beerschot, Kortrijk - Cercle Brugge maçının da 2-2 berabere sonuçlanmasıyla küme düşmeyi matematiksel olarak garantiledi.

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