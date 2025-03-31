Dirk Kuyt'ın takımı Beerschot küme düştü!

Bir dönemleri Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor. Hollandalı çalıştırıcının teknik direktörlük kariyeri ise istediği gibi gitmiyor.

Belçika'nın Beerschot takımının teknik direktörlüğünü yapan Kuyt, Jupiler Pro Lig'de normal sezonu 18 puanla 16. sırada sonuncu olarak tamamladı.

Son 4 sıradaki takımın mücadele ettiği Küme Düşme Play-Off Grubu'ndaki ilk maçında Sint-Truiden'e 1-0 yenilen Beerschot, Kortrijk - Cercle Brugge maçının da 2-2 berabere sonuçlanmasıyla küme düşmeyi matematiksel olarak garantiledi.