Sağlıklı bir diş yapısı için, sağlıklı bir diş etine sahip olmak gerektiğini birçoğumuz bilmiyor veya önemsemiyoruz. Oysa diş etlerinde başlayan hastalıklar zamanla diş kaybına da yol açar. Sağlıklı diş eti mat açık pembe bir renkte olup, fırçalarken, yemek yerken kanama yapmaz. Diş etlerinde kanama, hastalığın ilk belirtisidir. Bu belirtiyle beraber sızlama, ağrı ve hassasiyette görülebilmektedir.

Diş etlerinde oluşan hastalıklar sağlam olan dişlerin de çürümesine, dökülmesine yol açabilmektedir ve bu oran nerdeyse %70 civarındadır.

Diş eti hastalıklarında periodontal denilen bölümün ihtisas alanıdır ve normal bir diş hekimi bu hastalıkları tedavi etmediği gibi, tedavi ettiğini söylese de olumlu sonuç alınamaz. Diş etinde oluşan hastalıklar şöyledir;

Gingivitis; bu diş etlerinde oluşmaya başladığı ilk evredir ve çok fazla şikayet görülmez. Dişleri fırçaladığınızda kanama olması, diş etlerin hassaslaşması gibi belirtileri vardır. Bu belirtiler ortaya çıkınca, tedavi edilmezse, diş kemik yapısında ciddi hasarlar oluşturan bir diğer evreye geçer.

Periodontitis: Bu evresi dişlerin bulunduğu alveol kemiğinde hasarlar oluşturur. Kemik kaybıyla beraber diş cepleri oluşmaya başlar. Cepler fırçalamayla veya başka türlü temizlenmediği için, bakteri üremek için çok müsait bir ortam hazırlar. Bu ceplerde oluşan bakteriler dişlerin aralarının açılmasına, diş etindeki kayıptan dolayı sallanmaya başlar. Bazı hastalarda diş kaybı görülse de bazı hastalarda hastalık belirti vermeden sinsice ilerleyebilir. Yılda en az bir kez diş doktoruna gitmek, rutin kontrolleri yaptırmak bu tür hastalıklar için önem kazanır.

Diş Eti Hastalıklarının Sebepleri

Bakteri plağı; Düzenli olarak diş fırçalamadığımızda, ağzımızda oluşan 500 milyona yakın bakteriyi ağzımızda barındırıyoruz demektir. Bu plak dişe tutunarak ve zamanla diş sağlığını bozarak yaşar.

Sigara Kullanımı; tüm hastalıkların ana nedenlerinden biri olan sigara alışkanlığı, diş sağlığını da olumsuz yönde etkiler.

Genetik Etkenler; Ailede olan diş eti hastalıkları genetik olarak diğer aile fertlerinde de görülebilmektedir. Bu oran % 30 civarındadır.

Hormonal değişiklikler; kadınlarda hamilelik, menapoz gibi hormonsal değişim süreçlerinde, diş eti hastalıkları görülme oranı yükselir. Bu evrelerde ağız sağlığına daha fazla özen göstermek gerekir.

Stres; günlük hayatın stresi, diş eti hastalıklarında oldukça önemlidir. Stresli dönemlerde diş etlerinde de hastalık belirtileri görülme oranı yükselir.

İlaç kullanımı; anti-depresanlar doğum kontrol hapları, , kalp ilaçları diş eti hastalıklarını tetikleyebilmektedir. Bu nedenle bu ilaçlar alınırken ağız hijyenine özen göstermek gerekir.

Diş sıkmak veya gıcırdatmak; uykuda ağza büyük bir baskı uygulanmasıyla, diş etlerinde tahribat oluşur ve hastalıkları tetikler. Doktorun hazırlayacağı diş plağı kullanmak, diş ve diş eti sağlığı için engelleyici bir metodudur.

Diyabet – şeker hastalığı; bu hastalıkları olan kişiler, diş eti hastalıklarında da riskli gruptandır. Kullanılan ilaçlar dahil, şeker veya diyabet hastalığı olan kişiler de ağız hijyenine özen göstermelidir.

Kötü beslenme; bağışıklık sistemi zayıfladığında, diş etlerinde oluşan enfeksiyonlarda daha hızlı ilerler.

Kötü yapılmış kuron köprü ve dolgular; uygulamaların sağlıklı olmaması, diş etlerinde hasar oluşturarak, diş eti hastalıklarını tetikler.