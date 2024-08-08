Discord çöktü mü, kapatıldı mı? 8 Ağustos Discord'a erişim engeli gelecek mi?
En popüler anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformları arasında yer alan Discord, yavaşlık sorunu ile gündemde. Kullanıcılar, Discord'da yavaşlık olduğunu dile getirirken, "Discord çöktü mü, kapatıldı mı? 8 Ağustos Discord'a erişim engeli gelecek mi, son durum nedir?" sorularının yanıtını arıyor. İşte, Discord'un son durumuna ilişkin son detaylar...
Discord çöktü mü sorusu, kullanıcılar tarafından en çok yanıtı aranan sorular arasında yer aldı. Topluluk kurmak için tasarlanmış anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'a girmeye çalışan kullanıcılar, platformda yaşanan yavaşlık nedeniyle, "Discord çöktü mü, kapatıldı mı? 8 Ağustos Discord'a erişim engeli gelecek mi, son durum nedir?" sorularının yanıtı arıyor. İşte detaylar...
8 AĞUSTOS DİSCORD NEDEN YAVAŞ, ÇÖKTÜ MÜ?
8 Ağustos Perşembe günü mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'a girmeye çalışan kullanıcılar zaman zaman yavaşlık olduğunu dile getiriyor. Problemin kaynağı internet altyapısı ya da lokal kaynaklı bir problem olabilir.
DİSCORD KAPANACAK MI?
Discord'un kapatılacağı ilişkin herhangi açıklama gelmedi. Konuya ilişkin bir gelişme olduğu takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
DİSCORD NEDİR?
Discord, topluluk kurma için tasarlanmış bir anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformudur. Aralık 2020 tarihi itibarıyla 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı ve aylık 140 milyon aktif kullanıcısı vardır. Discord Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve Web tarayıcısı üzerinde çalışabilmektedir.