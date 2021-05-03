Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı evinden ofise bisikletle giderek

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Kaymakcı, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Trafikte Haklarım Derneği iş birliğinde hayata geçirilen "Trafik Kazalarına Dur De" kampanyasına destek verdi.

AB Başkanlığındaki ofisine evinden bisiklet kullanarak gittiği videoyu paylaşan Kaymakcı, "Trafik kazalarına dur de! Tıpkı trafikteki diğer araçlar gibi bisiklet de bir ulaşım aracıdır ve bisikletli de trafikte bir sürücüdür. (Bisikletliye) saygı! Kurallara uyarak trafik kazalarını engelleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Kaymakcı, paylaştığı video mesajda şunları kaydetti:

"Trafik kazalarına hep birlikte dur diyelim. Bugün ben de trafikte bisikletli kazalara dur diyorum. Çocukluğumda bisiklet bir eğlence aracıydı. Aynı zamanda macerayı temsil ediyordu. Kimileri için de bisiklet spor. Ama biliyoruz ki bisiklet aynı zamanda trafikte bir ulaşım aracı. Bisikletliler de trafikte normal sürücüler. Dolayısıyla bisikletlilere ve bisikletlere trafikte saygı göstermek zorundayız. Onların haklarına riayet etmek zorundayız. Hep birlikte trafikte sağlıklı ulaşım için, bisikletli ulaşım diyorum. Trafik kazalarına dur diyorum."