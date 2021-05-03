Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı evinden ofise bisikletle giderek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı evinden ofise bisikletle giderek "Trafik Kazalarına Dur de" kampanyasına katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası vesilesiyle evinden AB Başkanlığındaki ofisine bisikletle gittiği videoyu paylaşarak "trafikte bisikletin de bir araç olduğunu" vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı evinden ofise bisikletle giderek
AA

Kaymakcı, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Trafikte Haklarım Derneği iş birliğinde hayata geçirilen "Trafik Kazalarına Dur De" kampanyasına destek verdi.

AB Başkanlığındaki ofisine evinden bisiklet kullanarak gittiği videoyu paylaşan Kaymakcı, "Trafik kazalarına dur de! Tıpkı trafikteki diğer araçlar gibi bisiklet de bir ulaşım aracıdır ve bisikletli de trafikte bir sürücüdür. (Bisikletliye) saygı! Kurallara uyarak trafik kazalarını engelleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Kaymakcı, paylaştığı video mesajda şunları kaydetti:

"Trafik kazalarına hep birlikte dur diyelim. Bugün ben de trafikte bisikletli kazalara dur diyorum. Çocukluğumda bisiklet bir eğlence aracıydı. Aynı zamanda macerayı temsil ediyordu. Kimileri için de bisiklet spor. Ama biliyoruz ki bisiklet aynı zamanda trafikte bir ulaşım aracı. Bisikletliler de trafikte normal sürücüler. Dolayısıyla bisikletlilere ve bisikletlere trafikte saygı göstermek zorundayız. Onların haklarına riayet etmek zorundayız. Hep birlikte trafikte sağlıklı ulaşım için, bisikletli ulaşım diyorum. Trafik kazalarına dur diyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME