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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Hem Türkiye'nin hem AB ülkelerinin birbirine ihtiyacı söz konusu"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye ile AB ve Avrupa ülkeleri arasında iş birliğinin yolunun olumlu gündemden geçtiğini belirterek, "Çünkü hem Türkiye'nin hem AB ülkelerinin birbirine ihtiyacı söz konusu ve birbirlerine vereceği destekler önemli destekler." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı:
AA

Kaymakcı ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut Ankara'da düzenlenen "Kovid-19 ile Mücadelede Ulusal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AB'nin aralık ayındaki zirvesinde Türkiye ile olumlu gündem oluşturma önerisinde bulunduğunu ifade eden Kaymakcı, "Biz Türkiye olarak her zaman AB ile olumlu bir gündemi izlemek istiyoruz ancak maalesef Türkiye AB üyelik süreci başından itibaren çeşitli engelleme ve yaptırımlara tabi oldu ve bu sorun aslında Türkiye-AB ilişkilerini bir anlamda 2020'deki gerginliklere getirdi." diye konuştu.

Kaymakcı, Türkiye ile AB ve Avrupa ülkeleri arasında iş birliğinin yolunun olumlu gündemden geçtiğini vurgulayarak, "Çünkü hem Türkiye'nin hem AB ülkelerinin birbirine ihtiyacı söz konusu ve birbirlerine vereceği destekler önemli destekler." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde 4 kanalda ilişkilerin gelişmesini arzu ettiklerini dile getiren Kaymakcı, bunların Yunanistan'la istikşafi görüşmeler, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda 5+1 Birleşmiş Milletler toplantısı, Fransa ile yaşanan gerginliklerin çözümü ve Türkiye'de ekonomi, adalet ve demokratik alanlarda başlatılan reform çalışmaları olduğunu kaydetti.

- AB'den Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelere destek

Meyer-Landrut da AB ile Türkiye arasındaki pozitif gündem arayışının taraflar için yeni bir pencere açtığını ancak tarafların farklı beklentileri olduğunu söyledi.

Bu beklentilerin bir yerde buluşması ve çözülmesi gerektiğini ifade eden Meyer-Landrut, AB'nin beklentisinin Doğu Akdeniz'de gerilimin düşürülmesi ve Yunanistan-Türkiye istikşafi görüşmelerinin devam etmesi olduğunu vurguladı.

Meyer-Landrut, AB Konsey ve Komisyon başkanlarının Türkiye'ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin önemli bir gelişme olduğunu aktardı.

İstikşafi görüşmelere de değinen Meyer-Landrut, "İçeriğe ilişkin açıklama yapmayacağım, bu iki tarafı ilgilendiren bir konudur ancak biz bu toplantı gerçekleştiği için memnunuz. Sorunların çözümlerinin komşular arasında bulunması gerek. Görüşmelerin 4,5 yıl sonra yeniden başlaması çok önemli. Umarız pozitif gelişmelerle yakın zamanda çözülür." şeklinde konuştu.

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