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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırının kurbanlarını andı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıların üzerinden bugün 1 yıl geçtiğini anımsatarak "Avrupa, popülist, ırkçı ve göçmen karşıtı söylemlerin rehinesi haline gelmemeli." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırının kurbanlarını andı
AA

Çavuşoğlu, Hanau'da gerçekleşen saldırıları anmak için Twitter hesabından Almanca altyazılı mesaj paylaştı.

Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Çavuşoğlu, üzüntüleri dinmeyen ailelerine sabır diledi.

Çavuşoğlu, Avrupa'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının artmaya devam ettiğine dikkati çekerek geçen yıl sadece Almanya’da Müslümanlara yönelik 900'den fazla saldırı yapıldığını kaydetti.

- "Saldırılar artık son bulmalı"

Salgın sürecinin, ırkçılık ve İslam karşıtlığını artırdığının altını çizen Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığının yeni bir çalışma başlattığını ve bu çerçevede İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık içeren eylem ve söylemlerin her yıl rapor halinde tüm dünyaya ifşa edileceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, "Şunu çok net söylüyoruz. Bu saldırılar artık son bulmalı. NSU davasında olduğu gibi konuların kapatılması ve hafif cezalar verilmesi kabul edilemez. Hanau saldırısıyla ilgili soruşturmanın adil ve hızlı bir şekilde sonuçlanması önem taşıyor. Aksi takdirde bu hastalıklı zihniyet sadece Müslümanları ve yabancıları değil herkesi tehdit edecek." diye konuştu.

Bu konularda siyasetçilere önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Çavuşoğlu, "Avrupa, popülist, ırkçı ve göçmen karşıtı söylemlerin rehinesi haline gelmemeli." uyarısında bulundu.

Çavuşoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in "ırkçılık ve nefret zehirdir" sözlerine atıfta bulunarak bunun panzehrinin ise sağduyulu siyasetçilerin elinde olduğunu söyledi.

Sorunun ancak iş birliği ve kararlı adımlarla çözülebileceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yanında olacağız." mesajını verdi.

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