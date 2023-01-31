Çavuşoğlu: İsveç’in NATO üyeliğine şu an evet dememiz mümkün değil

AA

Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'da bulunan Çavuşoğlu, Başbakan Orban ile görüştü.

Başbakanlık binasında yapılan görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeyle ilgili Twitter hesabından, "Budapeşte’deki ilk görüşmemizi stratejik ortağımız Macaristan’ın Başbakanı Viktor Orban’la gerçekleştirdik. Verimli görüşme için kendisine teşekkür ediyoruz. Başbakan Orban’a Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve Türkiye’ye davetini ilettik." paylaşımı yaptı.

"İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNE ŞU AN EVET DEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılmasıne yönelik "Bir başka dinin kutsal kitabını yakmak ve ona hakaret etmek kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise "İsveç yükümlülüğünü yerine getirirse oturur konuşuruz. Ama şu an İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil" dedi. Çavuşoğlu aryıca "Üçüncü toplantıyı iptal ettik. Brüksel’de olacaktı. NATO’da gördün. Süreç şeffaf olsun. Bu konuda en üst düzeyde de kayda geçiriyoruz" diye konuştu.

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