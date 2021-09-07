Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ruandalı mevkidaşı Biruta'yla ortak basın toplantısında konuştu

AA

Çavuşoğlu ve Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Vincent Biruta ile Ankara'da yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ruanda'da 27 yıl önce yaşanan soykırıma değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman insanlığa karşı işlenen suçların, zulmün ve ırkçılığın karşısında olduğunu söyledi.

Ülkenin bugün Afrika'da istikrar ve refah abidesi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin ise 2013 ve 2014'te karşılıklı büyükelçilik açılmasıyla ivme kazandığını vurguladı.

Çavuşoğlu, bugün imzalanan KOBİ'ler, yüksek öğrenim bursları, protokol ve spor alanlarında iş birliği mutabakat zabıtlarına değinerek "Siyasi ve ekonomik ilişkilerimizde katetmemiz gereken mesafeler var." diye konuştu.

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin, Türkiye'ye ziyaretinin planlanacağına işaret eden Çavuşoğlu, "Bu ziyaret kapsamında cumhurbaşkanlarımız da uygun görürse bir iş forumu düzenlemeyi planlıyoruz. İkili ticaret hacmimiz halen istediğimiz seviyede değil. Geçen sene 81 milyon dolar civarındaydı. Fakat iş insanlarımızın Ruanda'daki yatırım miktarına baktığımızda 400 milyon doları buluyor. Şu anda Ruanda firmalarımız için önemli fırsatlar sunuyor ve firmalarımızın da ilgi gösterdiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türk firmalarının Ruanda'daki Kigali Havalimanı'na gösterdiği ilgiye de değinerek "Bu aslında firmalarımızın oradaki potansiyeli gördüğünü gösteriyor. Birlikte firmalarımızı teşvik etmemiz lazım." dedi.

Biruta'nın, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile de görüştüğünü söyleyen Çavuşoğlu, ekim ayında Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'nun düzenleneceğini de bildirdi.

- "Türkiye, Afrika'nın istikrarı, barış ve huzuruna önem veriyor"

Sağlık, güvenlik, savunma ve eğitim alanında iş birliği imkanları bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Ruanda'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkedeki FETÖ okullarını kapatmasından dolayı da teşekkürlerini iletti.

Çavuşoğlu, Ruanda'nın Türkiye Maarif Vakfından mesleki ve teknik eğitim okulu açma talebi olduğunu da belirterek "Şu anda hazırlıklar sürüyor. En kısa zamanda Maarif Vakfımız bu okul açacak. Ama sadece bir okulla yetinmememiz gerekiyor. Eğitim alanında Türkiye'ye ilgi oldukça biz Türkiye Burslarını da artırabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Gine'de yaşanan darbeye ilişkin de açıklamada bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu darbeyi kınadığını ifade ederek "Biz Türkiye olarak Afrika'nın istikrarına, ekonomik kalkınmasına, barış ve huzuruna gerçekten çok önem veriyoruz, çok da katkı sağlıyoruz. Bundan sonraki süreçte yine bu çabamızı sürdüreceğiz." dedi.

- "Gelin hep beraber Afrika'nın kalkınmasına, istikrarına, terörle mücadelesine ve Afrika'nın her alanda gelişmesine katkılar sağlayalım"

Basın toplantısının sonunda gazetecilerin Gine'deki darbeye ilişkin sorularına da yanıt veren Çavuşoğlu, "Biz nerede olursa olsun, kime karşı yapılırsa yapılsın, kim yaparsa yapsın demokrasi dışı müdahalelere, darbelere karşıyız. Bunu her seferinde güçlü şekilde vurguluyoruz. Darbelerden çok çekmiş bir milletiz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, eski sömürge güçlerini eleştirerek "Eski sömürgeci anlayış, eskiden Afrika ülkelerini sömürüyorlardı. Bunun olmayacağını anladılar ve istedikleri yönetimleri iş başına getirmek için, yönetimleri değiştirmek için ya da işine gelmediği yönetimleri değiştirmek için değişik yollara başvuruyorlar. Darbeleri destekliyorlar ve sonra da göstermelik bir şekilde darbeyi kınıyorlar." diye konuştu.

Bu güçlere, "Afrika'dan elinizi çekin" çağrısı yapan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Gelin hep beraber Afrika'nın kalkınmasına, istikrarına, terörle mücadelesine ve Afrika'nın her alanda gelişmesine katkılar sağlayalım. Afrika'nın gelişmesi ve kalkınması demek dünya ekonomisine çok önemli katkılar sağlanması demektir. Her şey yolunda giderse 2050 yılında Afrika'nın dünya ekonomisine katkısı 50 katrilyon dolar civarında olacak. Diğer taraftan Afrika'da huzur varsa Avrupa da huzur içindedir. O yüzden Afrika'da bu tür oyunlar oynanmasın. Son zamanlarda Çad Cumhurbaşkanı öldürüldü, Madagaskar'da bir darbe girişimi yapıldı. Bunlar kendi başına masumca olan şeyler değildir."

Çavuşoğlu, Ginelilere de çağrıda bulunarak "Size destek vermeye çalışanlar bilin ki sizi kullanmak isteyenlerdir. O yüzden birlik ve beraberliğinizi koruyun, bir an önce demokratik teamüllere uygun bir şekilde hareket edin ve sivil demokrasiye geçin." dedi.