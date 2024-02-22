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        Haberler Dünya Amerika Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Brezilya'da ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze, Ukrayna'daki savaş, NATO'nun genişlemesi, Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri gibi konular ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 01:19 Güncelleme: 22.02.2024 - 01:22
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        Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze konusunda tam ateşkesin bir an önce sağlanması için atılabilecek adımları ele aldı.

        AA'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre; Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Blinken ile bir araya geldi.

        Görüşmede, Gazze konusunda tam ateşkesin bir an önce sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

        Ukrayna'daki savaş, NATO’nun genişleme süreci, Azerbaycan-Ermenistan barış görüşmeleri ve diğer bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ilerleyen dönemde düzenlenecek üst düzey ziyaretlerin takvimi konuşuldu.

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        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        FİDAN, ALMAN VE BOLİVYALI MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Bolivya Dışişleri Bakanı Celinda Sosa Lunda ile bir araya geldi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve Bolivya Dışişleri Bakanı Sosa ile görüştü.

        Fidan ile Baerbock görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınırken Bakan Fidan, Gazze'de yaşanan vahşetin sonlandırılmasına yönelik atılabilecek somut adımlara yönelik Türkiye'nin görüşlerini aktardı.

        Fidan ile Sosa arasındaki görüşmede de özellikle savunma sanayisi, sağlık ve kültür alanlarında ikili ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde mutabık kalındı ve ikili ticareti artıracak adımlar değerlendirildi.

        Gazze'de yaşanan trajedi konusu başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, La Paz’da Yunus Emre Türk Kültür Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar da konuşuldu.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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