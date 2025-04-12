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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 13:51 Güncelleme: 12.04.2025 - 13:51
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        Bakanı Fidan, Antalya'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

        Enerji alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğiyle ilgili konular ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlamaya yönelik çabalar konuşuldu.

        Görüşmede ayrıca, Suriye’deki güncel gelişmeler ve Gazze’deki son durum da değerlendirildi.

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