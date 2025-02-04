Dışişleri Bakanı Fidan: "Netanyahu savaşı yeniden başlatabilir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Fidan, mevkidaşı Abdulati ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, mevkidaşı ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu:

"Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma ihtimali, barıştan yana olan herkesi endişelendiriyor. İsrailli esirler serbest bırakıldıktan sonra Netanyahu hükümetinin nasıl bir tavır takınacağıyla ilgili tüm dünyada bazı soru işaretleri var. Uluslararası toplum ortak bir duruş sergilemeli ve Netanyahu'nun siyasi çıkarlar uğruna soykırımı yeniden başlatmasına engel olmalıdır.

Filistinlileri ana yurdundan kovmayı hedefleyen her türlü girişime karşıyız. İsrail Batı Şeria'daki operasyonlarına son vermeli.

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Mısır ile Suriye konusunda işbirliği konusuna büyük önem veriyoruz. Suriye'nin istikrarlı ve huzur dolu bir ülkeye dönüşmesi hepimizin çıkarına olacaktır. Suriye'nin yeni yönetimine destek taşıması önem kazanmaktadır.

DEAŞ ve PKK Suriye'ye yönelik en büyük tehdittir."