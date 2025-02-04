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        Haberler Dünya Filistin'den uzaklaştırılan 15 Filistinli Türkiye tarafından kabul edilecek | Dış Haberler

        Filistin'den uzaklaştırılan 15 Filistinli Türkiye tarafından kabul edilecek

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması uyarınca İsrail tarafından sürgün edilen 15 Filistinli, Türkiye tarafından kabul edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 09:35 Güncelleme: 04.02.2025 - 09:35
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        Filistin'den uzaklaştırılan 15 Filistinli Türkiye'ye gelecek
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        İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması uyarınca ülkesinden uzaklaştırılan 15 Filistinli, Türkiye tarafından kabul edilecek.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten 13 Ocak 2025'e kadar sürdürdüğü saldırılarda yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti ve 100 binden fazla kişi yaralandı.

        İsrail tarafından yıllardır cezaevlerinde tutulan binlerce Filistinlinin yanı sıra Gazze'den 15 bin kişi de çeşitli gerekçelerle tutuklandı.

        Ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılacak rehinelere karşılık, İsrail tarafından belirli sayıda tutuklu ve hükümlünün serbest bırakılacağı maddesi yer aldı.

        İsrail tarafından müebbet hapis cezası verilmiş olan hükümlülerin bir kısmının, serbest bırakılmalarını müteakip, geri dönmemek üzere Filistin'den uzaklaştırılmaları şart koşuldu.

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda ateşkes anlaşmasına destek vermek amacıyla, cezaevinden çıktıktan sonra ülkelerinden uzakta yaşamaya mecbur bırakılan bu Filistinlilerin bir kısmına diğer bazı ülkeler ile Türkiye de ev sahipliği yapacak.

        Bunun üzerine harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, ilk aşamada ülkelerinden uzaklaştırılan 15 Filistinlinin Mısır üzerinden Türkiye'ye gelebilmesi için girişimde bulundu.

        Bu çerçevede söz konusu Filistinlilerin Türkiye'de huzurlu ve güvenli bir hayat kurması için gerekli düzenlemeler yapıldı.

        Güvenlik kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış ve insani mesuliyet vizyonu çerçevesinde Filistin halkına destek olma misyonunun kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

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