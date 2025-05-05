Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BAE Devlet Başkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Abu Dabi'de görüştü.
Giriş: 05.05.2025 - 22:15 Güncelleme: 05.05.2025 - 22:22
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bakanımız Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de kabul edildi."
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