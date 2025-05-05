İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Jorge Jesus ile yollarını ayıran Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Jose Mourinho'yu gündemine aldığı aktarıldı.
Jorge Jesus ile yollarını ayıran Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, teknik direktör arayışlarına hızla devam ediyor.
TeamTalk'un haberine göre; Suudi ekibi, teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho'yu gündemine aldı.
Suudi ekibi, Mourinho'nun haricinde; Marco Silva, Nuno Espirito Santo, Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi, Carlo Ancelotti gibi isimlerin durumlarını da yakından takip ediyor.
Al Hilal, mayıs ortasına kadar listeyi iki isme düşürerek, resmi girişimlere başlamayı planlıyor.
MOURINHO DAHA ÖNCE DE ANILMIŞTI!
Mourinho’nun adı daha önce de Suudi kulüpleriyle anılmıştı. Geçen yıl Al-Qadsiah tarafından hedef alınmış, ayrıca Suudi Arabistan milli takımına rekor bir maaşla geçeceği yönünde iddialar çıkmıştı.
FENERBAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe'nin başında 52 resmi maça çıkan Jose Mourinho, 32 galibiyet 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler bu maçlarda 120 gol atarken 61 gol yedi. Fenerbahçe, Süper Lig'deki şansını mucizelere bırakırken Avrupa Ligi'ne son 16 turunda, Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti