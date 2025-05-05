İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası

MOURINHO DAHA ÖNCE DE ANILMIŞTI!

Mourinho’nun adı daha önce de Suudi kulüpleriyle anılmıştı. Geçen yıl Al-Qadsiah tarafından hedef alınmış, ayrıca Suudi Arabistan milli takımına rekor bir maaşla geçeceği yönünde iddialar çıkmıştı.