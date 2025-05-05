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        Haberler Magazin Oyuncu Nur Sürer, vahşet anlarını anlattı - Magazin haberleri

        Oyuncu Nur Sürer, dehşet anlarını anlattı

        Şişli'de 34 yaşındaki kadının eski eşi ve beraberindekiler tarafından öldürüldüğü anlara tanık olan oyuncu Nur Sürer; "Bir kadın daha hayattan koparıldı. Bu insanların ömür boyu cezaevinde kalmaları gerekiyor. Ben de böyle bir şeye tanık olduğum için çok üzgünüm" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:24 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:30
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        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
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        Şişli'de 34 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindeki kişiler tarafından sokak ortasında kaçırılmak istenmiş, ardından silahla vurularak öldürülmüştü.

        Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Aksu'yu vurarak öldüren eski eşi ve yanındaki faillerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Zanlılar, Silivri'de şehir çıkışlarında kontrol yapan polis ekiplerince yakalanmıştı.

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        Olaya tanık olan Oyuncu Nur Sürer, dehşet anlarını anlattı.

        Sürer; "Sanatçılar olarak bununla yıllardır mücadele ediyoruz. Böyle bir şeye ilk defa tanık olduk. Biz bunları duyarız, eleştiririz ve toplantılara katılırız. Sabah saatlerinde dört el bir ardından iki el daha silah sesi duydum. Arka tarafa baktığımda bir şey yoktu. Ön tarafa baktığımda kadını gördüm. Çığlık seslerini benim komşum duymuş. ‘Yardım edin’ diye kadın çığlık atmış, sonra arabaya bindirmişler. Ancak ellerinden kurtulmuş, demek ki kuvvetli bir kadındı. Arkasından ateş etmişler sonra yere düşünce iki el kafasına silahla ateş etmiş. Belediye geldi oraları yıkadı gitti. Bir kadın daha hayattan koparıldı. Çocukları var mı, bilmiyoruz. Gerçekten çok üzgünüm. İdama karşı biriyim, idam olan ülkelerden nefret ediyorum ama bu insanların ömür boyu cezaevinde kalmaları gerekiyor. Kadın öldürmek çok kolaylaştı. Günde iki tane kadın öldürülüyor ve ben de böyle bir şeye tanık olduğum için çok üzgünüm" dedi.

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