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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel, küresel konular ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ı Türkiye'ye davet etti. ABD Başkanı Trump da görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı. Trump, görüşmenin oldukça iyi ve verimli geçtiğini bildirirken, Ukrayna'dan Gazze'ye birçok konuyu ele aldıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.05.2025 - 18:00 Güncelleme: 05.05.2025 - 18:44
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin detayları paylaştı.

        İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti.

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        Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump’ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımını desteklediğini, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’deki insani krizin vahim boyutlara ulaştığını, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bu trajik insani drama son verilmesi gerektiğini, ateşkesin tesisi ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye’nin iş birliği yapmaya ve her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye’nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ABD Başkanı Trump’ı Türkiye’ye davet etti."

        DONALD TRUMP: İYİ VE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK

        ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini "çok iyi ve verimli" şeklinde tanımlarken, "Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma ama ölümcül savaşın sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesini yaptı.

        ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.

        Trump, açıklamasında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye, Gazze ve daha birçok konuda çok iyi ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.

        ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini ileri bir tarih için Türkiye'ye davet ettiğini, kendisinin de Washington'a geleceğini belirtti.

        Trump, "Başkan olarak görev yaptığım dört yıl boyunca (2016-2020) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerim mükemmeldi." yorumunu yaparak, pek çok konuda birlikte çalıştıklarını anımsattı.

        Rusya-Ukrayna savaşına atıf yapan Trump, "Rusya ile Ukrayna arasındaki saçma ama ölümcül savaşın sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir, önceki görüşmelerdendir, temsilîdir.

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