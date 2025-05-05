Çiftler simgesel tarih için akın etti

Türkiye'nin birçok ilinde çok sayıda çiftin nikah günü olarak, 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

ERZURUM Erzurum'da, sembol tarih 5 Mayıs 2025 dolayısıyla kentin plakasına atıfla 25 çiftin nikahı kıyıldı. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" seçilmesi ve 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kentte nikah organizasyonu yapıldı. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Yakutiye Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, sembol tarih olan 5.5.2025'te, Erzurum'un plaka kodu olan 25'e atıfta bulunularak 25 çiftin nikahı kıyıldı. Yakutiye Belediyesi Evlendirme Dairesi, bu özel gün dolayısıyla mavi ve beyaz tonlarda Erzurum temalı süslemelerle hazırlandı. REKLAM Organizasyonda bir çiftin nikah şahidi olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, ailenin toplumun temel taşı olduğuna dikkati çekerek, "2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi vesilesiyle böyle anlamlı bir günde çiftlerimizin yanında olmak bizim için büyük mutluluk. Bu özel tarihlerde hayatlarını birleştiren çiftlerimize ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Erzurum'un kültürel yapısına ve aile değerlerine uygun böylesi güzel organizasyonların artarak devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

ANKARA Ankara'nın Çubuk ilçesinde, nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler nedeniyle nikah dairesinde yoğunluk yaşandı. Evlilik tarihini unutulmaz hale getirmeyi amaçlayan çiftler, 2025 yılının beşinci ayının beşinci gününü tercih etti. Bu tarih için önceden randevu alan çiftler, Çubuk Belediyesi Evlendirme Dairesi ve Nikah Salonu'nda yoğunluk oluşturdu. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da bu çiftlerin heyecanına ortak olup nikah kıydı. Nikah için gelenlerden Rümeysa Özdikmen, özellikle bu tarihi seçtiklerini belirterek, "Bugün özel bir tarih olduğu için mutlu günümüze bu tarihte adım atmak istedik. Geleceğimizde bugün gibi özel olur, inşallah." dedi. Özel günlerinin daha da anlamlı olması için bu tarihi seçtiklerini ifade eden Ahmetcan Şahan da "İnşallah mutluluğumuz da özel olur." temennisinde bulundu. REKLAM Eşinin, evlilik yıl dönümlerini daha kolay hatırlaması için bu tarihi seçtiğini kaydeden Neslişah Yay ise özel bir günde evlenmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

ÇANKIRI Evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 5 Mayıs 2025’i tercih etmesi, Çankırı Belediyesi Nikah Dairesi'nde yoğunluğa yol açtı. Çankırı Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 5 Mayıs 2025 gibi özel bir tarihte yaşanan yoğunluktan dolayı yarım saat aralıklarla 21 çiftin nikahını kıydı. Çankırı'da bu özel tarih dolayısıyla, diğer günlere göre 3 kat daha fazla nikah kıyıldı. Çankırı Belediyesinden alınan son bir yıllık faaliyet raporlarına göre, çiftler son bir yıl içerisinde özel tarihlere yoğunluk göstermezken 5 Mayıs'a yönelik talepler arttı. Kıyılan nikahların tamamı Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Alparslan Türkeş Parkı ve Yaşam Kompleksi alanında yeni evli çiftler adına fidan dikimi gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi. Esen, bu özel günü tercih eden çiftlere de fidan dikimine ait sertifikalarını nikah sonrasında evlilik cüzdanı ile birlikte verdiklerini belirtti. REKLAM

SAMSUN Samsun'da 5.5.2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftler evlendirme dairelerinde yoğunluk oluşturdu. İlkadım Belediyesi Derebahçe Tesisleri'nde, nikah tarihlerinin 5.5.2025 olmasını isteyen çiftler aldıkları randevu sonrası nikah masasına oturdu. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5.5.2025 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerin yoğunluk oluşturduğunu söyledi. Nikahları kıyılan çiftlere bir ömür boyu mutluluk dileyen Kurnaz, "Çiftlerimiz evlilik tarihlerinin bu unutulmaz tarihte olması için önceden randevuları zorladılar. Biz de evlendirme birimimizi tam kapasite çalıştırmış olduk. Ortalama her 30 dakikada bir nikah kıyıldı. Diğer nikaha geçebilmek için birkaç fotoğraf dışında çiftlerin fotoğraf çekimlerini salon dışında bahçede almaları istendi. Tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum." diye konuştu. Serdar Genç ve Fatıma Nur Bolgi de bu özel günde nikah kıydıran çiftler arasında yer aldı. Genç, "Bu tarihte özellikle nikah kıymak istedik. Nikah tarihimizi hiç unutmayacağız. Nikahımızın kıyılması ve bu özel tarihte olması bizi daha çok mutlu etti." dedi. REKLAM

BURSA Bursa'da, nikah tarihinin özel olmasını isteyen çiftler nedeniyle nikah dairesinde yoğunluk yaşandı. Evlilik tarihini unutulmaz hale getirmeyi amaçlayan çiftler, 2025 yılının beşinci ayının beşinci gününü tercih etti. Bu tarih için önceden randevu alan çiftler, Osmangazi Belediyesi Evlendirme Dairesi ve Nikah Salonu'nda yoğunluk oluşturdu. Nikah memuru Yurdanur Ergün, AA muhabirine, özel tarih sebebiyle bugünü tercih eden 33 çift olduğunu söyledi. Nikah kıymaya saat 11.00'de başladıklarını aktaran Ergün, "Saat 18.30'a kadar nikahlarımız devam edecek. Çiftlerimizi mutlu olarak göndereceğiz buradan. Normalde yarım saatte bir nikahımız var ama bugün özel bir gün olduğu için 15 dakikada bir nikah kıyıyoruz." dedi. "Devamlı hafızalarda yer alacağına inandığım için bu tarihi seçtik" Evlenen çiftlerden 27 yaşındaki Halil İbrahim Durak ise özellikle bu tarihi tercih ettiklerini belirterek, "Anlamlı bir gün, 05.05.2025. Hatırı kolay bir gün özel tarih olduğu için, devamlı hafızalarda yer alacağına inandığım için bu tarihi seçtik." ifadesini kullandı. REKLAM Eşi Melike Durak (23) da kendileri için oldukça önemli olan bugünün tarihinin de özel olmasını istediklerini aktardı. Durak, bu kararı beraber aldıklarını ve unutmamak için akılda kalıcı bir tarih olan 05.05.2025'i tercih ettiklerini sözlerine ekledi.

ANTALYA Antalya merkez ve ilçelerindeki nikah dairelerinde, evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi yoğunluğa neden oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi Başkanlığına günler öncesinden müracaatta bulunan 25 çift, bu özel tarihte "evet" diyerek hayatlarını birleştirdi. Yoğunluktan dolayı Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu bir an olsun boş kalmadı. Nikah memurları benzer yoğunluğun "25.05.2025" tarihinde de yaşanacağını söyleyerek, şimdiden 50'nin üzerinde nikah randevusunun alındığını belirtti. Nikah tarihlerini 05.05.2025 olarak seçenlerden Barış ve Fadime İnan çifti, özel günde evlenmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. REKLAM Orkun ve Rümeysa Çeliker çifti ise kendileri için özel bir an ve özel bir tarih olduğunu belirtti. Serik'te 50 çiftin nikahı kıyılıyor Antalya'nın Serik ilçesinde de nikah tarihini sembolik ve akılda kalıcı bir güne denk getirmek isteyen 50 çift, nikah için randevu aldı. Sabah erken saatlerde başlayan nikah işlemleri, 23.00'e kadar devam edecek. Serik Belediyesi Nikah Salonu'nda Sacide Nur Topçu ile Mehmet Göksu çiftinin nikahlarını kıyan İlçe Belediye Başkanı Kadir Kumbul, nikah yoğunluğu yaşadıklarını söyledi. Kadınların bu tür tarihlere önem verdiğini anlatan Kumbul, "Ben de '07.07.2007' de evlenmiştim. O yüzden evlenme tarihimi hiç unutmuyorum. Böyle güzel bir olaya ben de vesile olduğum için çok mutluyum. Saat 23.00'e kadar 50 nikahı tamamlayacağız. Yeni müracaat eden çiftlerimizi de geri çevirmeyeceğiz." diye konuştu. Nikah kıydıranlardan Mehmet Göksu ise bugünü yaşamanın güzel olduğunu, mutlu bir yuva kurmayı hayal ettiklerini dile getirdi. REKLAM Sacide Nur Topçu da anlamlı ve unutulmaz bir günde "evet" dediklerini söyledi. Nikahı kıyılan çitlere, Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye edildi.

TRAKYA Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah salonlarında yoğunluğa yol açtı. Tekirdağ'da, 5 Mayıs 2025 gibi özel bir tarihte yaşanan yoğunluktan dolayı nikah dairelerinde 20 çiftin nikahı kıyıldı. Nikah için gelenlerden İrem Aral, AA muhabirine, özellikle bu tarihi seçtiklerini söyledi. 5 Mayıs 2025'in kendileri için bundan sonra çok anlamlı olacağını aktaran Aral, güzel bir tarihte imza attıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Edirne'de 11, Kırklareli'nde ise 2 çiftin nikahı kıyıldı.

TRABZON Trabzon'un Ortahisar ilçesinde evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 5 Mayıs 2025’i tercih etmesi nedeniyle yoğunluk oluştu. REKLAM Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 5 Mayıs 2025 gibi özel bir tarihte yaşanan yoğunluktan dolayı hem mevcut binada hem de nikah salonunda yarım saat aralıklarla 30 çiftin nikahını kıydı. Ortahisar'da bu özel tarih dolayısıyla, diğer günlere göre 2 kat daha fazla çift evlendi. Nikah memuru Fatma Özdemir, AA muhabirine, bugüne özel nikah tarihi almak isteyen çiftlerden yoğun ilgi gördüklerini dile getirerek, şöyle konuştu: "Biz de talebi karşılamak için nikahlarımızı ikiye böldük. Ana binadaki nikah salonumuza ve Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Nikah Salonumuzda nikahlarımızı kıyıyoruz. Ayrıca çiftlerimiz Hıdırellez olduğu için ayrı bir ilgi gösteriyorlar. Bugün nikah sayımız 2 katına çıktı. Normal günlerde nikah sayımız 10-15 çifti bulurken bugüne özel 30 çiftin nikahını kıyıyoruz." Dünya evine giren Sefanur ve Orhan Çolak çifti nikahlarının ardından aileleri ve yakınlarının tebriklerini kabul etti. Orhan Çolak, daha özel bir gün olması için bugünü tercih ettiklerini belirterek, "Düğünümüz ağustos ayında ancak nikah tarihi için bugünü seçtik. İnşallah mutluluğun ilk adımını bu şekilde attık, bu şekilde de devam eder." dedi. REKLAM İlayda Boran ve Efe Cesur ise bugünü özellikle tercih ettiklerini ifade ederek, "Unutulmaz bir gün, mutluluğumuzu paylaşıyoruz. Darısı herkesin başına olsun." dedi

TOKAT Tokat'ta evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 5 Mayıs 2025’i tercih etmesi, Tokat Belediyesi Nikah Dairesi'nde yoğunluğa yol açtı. Tokat Belediyesi Evlendirme Memurluğu, "05.05.2025" gibi özel bir tarihte yaşanan yoğunluktan dolayı yarım saat aralıklarla 15 çiftin nikahını kıydı. Kentte bugün diğer günlere göre 3 kat daha fazla nikah kıyıldı. Kıyılan nikahların tamamı Belediye Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi. Kevser Özol ve Yakup Karabeyli de bu özel günde nikah kıydıran çiftler arasında yer aldı. Özol, "Bu tarihi almak zor oldu. 05.05.2025'ten dolayı. Mutluyuz." dedi. Karabeyli de "Bugün bizim için anlamlı bir gün. Mutluyuz sevinçliyiz." ifadesini kullandı.

MUŞ Muş'ta, "05.05.2025"te nikah kıymak isteyen 8 çift, düzenlenen törenlerle hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı. REKLAM Nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını talep eden çiftler, günler öncesinden Muş Belediyesi Evlendirme Birimine müracaat etti. Aldıkları randevu sonrası bugün nikah masasına oturan çiftler, "evet" diyerek hayatlarını birleştirdi. Nikah törenlerine katılan aileler de evlatlarının bu özel günde yaşadıkları mutluluğa ortak oldu. Evlendirme memuru Rukiye Yaşar, AA muhabirine, çiftlerin nikahlarını özel bir tarih olan 5 Mayıs 2025'te kıymak istediğini söyledi. Evlendirme birimine 8 çiftin başvuru yaptığını belirten Yaşar, "Bugün için yapılan başvurular diğer günlere oranla daha fazla. Ben de bu özel günde çiftlerimizin nikahını kıymaktan mutluluk duyuyorum. Normal günde 4-5 çiftin nikahını kıyarken bugün sayı iki katına çıktı." diye konuştu. Evlenen çiftlerden Mustafa Oktay ise "05.05.2025" tarihini özellikle seçtiklerini dile getirdi. Mutlu bir gün yaşadıklarını ifade eden Oktay, "Eşim Canan Kandemir ile hayatımızı birleştirdik. Allah herkese de bize de mutlu ve sağlıklı bir ömür nasip etsin." dedi. REKLAM Gelin Canan Kandemir de bugün evlenen herkese mutluluklar dilediğini belirtti.

MERSİN Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde dünyaevine "05.05.2025"te girmek isteyen çiftler, nikah dairesinde yoğunluk oluşturdu. Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, evlilik tarihlerinin akılda kalması için önceden bugüne randevu alan çiftler, sabah saatlerinden itibaren nikah dairesine geldi. Açıklamada görüşlerine yer verilen evlendirme memuru Minel Keskin, 5 Mayıs 2025'in, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü aratmayacak derecede talep gördüğünü belirtti. Keskin, 22 çiftin nikah için bu günü seçtiğini ifade ederek, "Tarihteki görsel uyum ve ahenk, inşallah evliliklere de yansır. Bu özel tarihi tercih eden çiftlerimize, bugün gibi hayatlarının da hep özel geçmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu. Dünyaevine giren çiftlerden Buse Ela Çınar da "Bugünü seçtik çünkü bizim için çok önemli ve güzel bir tarih. Akılda kaldığı için en özel günümüzde bu tarihi seçtik." ifadesini kullandı. REKLAM Burak Taygar da tüm çiftlere mutlu evlilik dilediğini kaydetti. Alara Dilek ise özel ve akılda kalıcı olduğu için 5 Mayıs'ı tercih ettiklerini belirtti.

BİTLİS Bitlis'te 05.05.2025'te hayatlarını birleştirmek isteyen 5 çiftin nikahı kıyıldı. Nikah tarihlerinin özel bir günde isteyen olmasını isteyen çiftler, randevu için günler öncesinden Bitlis Belediyesi Evlendirme Memurluğuna müracaat etti. Bugün nikah masasına oturan çiftler, şahitler huzurunda birbirlerine "evet" diyerek attıkları imzalarla hayatlarını birleştirdi. Nikah törenlerine katılan aileler de evlatlarının mutluluğuna ortak oldu. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, hayatlarını birleştirmek için bugünü tercih eden Hilal Gencer ve İsmail Yalçin çiftinin nikahını kıydı. Çifte tavsiyelerde bulunan Tanğlay, aile cüzdanını geline teslim etti. Tanğlay, AA muhabirine, belediyelerinde 05.05.2025'te 5 nikahın kıyıldığını belirterek, "Allah hayırlı etsin. Bugün beşinci nikahı kıydık. İnşallah 5 uğurlu sayı olacak. Tüm çiftlerimize mutluluklar dilerim." dedi. REKLAM

ESKİŞEHİR VE ÇANAKKALE Eskişehir ve Çanakkale'de nikah törenlerini özel tarihe denk getirmek isteyen çiftler, "05.05.2025"te evliliğe adım attı. Eskişehir'de, uzun yıllardır arkadaşlık yapan Elif ve Özgür Bayrak çifti, "05.05.2025"te evliliğe adım attı. Odunpazarı Belediyesi Nikah Dairesi'ndeki törende 27 ve 25 yaşlarındaki çift, şahitler ve davetliler huzurunda hayat arkadaşlığına "evet" dedi. Elif Bayrak, AA muhabirine, bu tarihi hem kendisinin doğum günü olması hem de akılda kalıcılığı sebebiyle tercih ettiklerini ifade ederek, "Nikah günümüzü bugüne almak için çok uğraştık çünkü yoğunluk vardı. İmkansız gibi bir şeydi ama sonunda başardık." dedi. Özgür Bayrak da dünyaevine girmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu özel günde yanında olanlara teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesi Evlendirme Memuru Osman Eyvaz ise akılda kalıcı tarihlerde daha yoğun mesai harcadıklarını anlattı. Neredeyse gün boyu cübbesini üzerinden çıkarmadığını belirten Eyvaz, "Çok mutluyuz çünkü yaptığımız iş gerçekten güzel bir iş. Herkesin yapmak istediği mesleklerden biri. 'Sabahtan beri hiç oturmadım' desem yeri var ama hiç yorulmadım." değerlendirmesini yaptı. REKLAM Çanakkale'de bu özel günde evlenen 10'uncu çift oldular Çanakkale'de aylar öncesinden başvuru yapan çiftler nedeniyle belediyenin evlendirme dairesinde "05.05.2025" yoğunluğu yaşandı. Dilara Gündoğdu (25) ve Kerem Can Kenar (27), Çanakkale Belediyesi Salonu'nda nikahı kıyılan 10'uncu çift oldu. Gelin Dilara Gündoğdu, düğünlerinin temmuzda olacağını, nikah gününü "05.05.2025" tarihi hoşlarına gittiği için bu günü özellikle seçtiklerini söyledi. Nikah dolayısıyla heyecanlı hissettiğini, nikah salonuna gelince bu heyecanının daha da arttığını dile getiren Gündoğdu, "Tarih hoşumuza gitti, unutulmaz bir tarih. Unutmayız inşallah." dedi. Damat Kerem Can Kenar ise bu tarihin hoşlarına gittiğini, mayısın doğum gününün de olduğu ay olması nedeniyle evlilik için bu tarihi tercih ettiklerini anlattı. Eşi ile aylar öncesinden bugün dünyaevine girmeye karar verdiklerini belirten Kenar, "Bugün yoğunluk olacağını düşünmüştük hatta ocak ayında tarihimizi belirledik. Saat 17.00 olsun diyerek, seriyi bozmadık." diye konuştu. REKLAM

KONYA Konya'da çok sayıda çiftin nikah günü olarak, 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu. Merkez Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde "05.05.2025"te 83 çiftin nikahını kıyıldı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi'nde bulunan Meram Belediyesi Evlendirme Memurluğunda çiftlerin mutluluğuna imza atarken bu tarihlerin özel olduğunu söyledi. Simgesel tarihlerde nikah başvurusunda artış olduğunu ifade eden Kavuş, "Hatta aylar öncesinden bugünler için randevu alanlar oluyor. Bugün 05.05 2025 bu tarih özellikle damatlar tarafından seçiliyor. Biliyorsunuz erkeklerin bu nikah günlerini unutma özelliği var. Bu simgesel tarihler asla unutulmaz." dedi. Meram Belediyesinden 42 nikah İlçede ocak ayından bugüne yaklaşık 800 nikah kıyıldığını belirten Kavuş, şunları kaydetti: "Bugün Meram Belediyesi olarak 42 nikah kıymış olacağız. Ben de 7 nikaha katılıp onların mutluluklarına ortak olmaya, imzamızı atarak uzun yıllar o deftere de şahitlik yapmayı sağlamış oldum. Belediyemizin günlük ortalama nikah sayıları 12-15'tir. Bugün 42. Tabi özel tarihlerde bu biraz tavan yapıyor. Sonbahar ve kışın biraz daha rakam düşer ama yaz geldiği zaman rakam günlük 20'ye dayanıyor. Özellikle hafta sonları sabah erken saate başlayıp gecenin ilerleyen saatlerinde, akşam 22.00'de bile nikah kıyıldığı oluyor. Evlilikler artıyor. Aile Yılındayız hepimizin bildiği gibi. Aile olma yolunun ilk adımları da yine bizimle atılıyor. Önümüzde bir tarih daha var, 25.05.2025. Şu anda mesela o günle ilgili bekleyen randevu 47. Muhtemelen 50'yi geçecek diye tahmin ediyorum." REKLAM Meram Belediyesinde nikahları kıyılan Mustafa ve Sümeyye Benli çifti mutlu olduklarını belirterek, "Bugün hem manevi hem de resmi olarak çok özel bir gün. 'Nikahımız özel bir tarihte olsun.' dedik. O yüzden bugünü tercih ettik. Aylar öncesinden randevu aldık. Kasım ayında almıştık randevumuzu. Gün anlamlı geldi." diye konuştu. Merkez Selçuklu ilçesinde 32, Karatay ilçesinde de 9 çift bu özel tarihte mutluluğa "Evet" dedi.

AFYONKARAHİSAR Evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 05.05. 2025’i tercih etmesi, Afyonkarahisar Belediyesi Evlendirme Servisi'nde yoğunluğa yol açtı. Afyonkarahisar Belediyesi Evlendirme Servisi, bugün yaşanan yoğunluktan dolayı yarım saat aralıklarla 15 çiftin nikahını kıydı. Afyonkarahisar'da bu özel tarih dolayısıyla diğer günlere göre fazla nikah kıyıldığı öğrenildi. Kıyılan nikahların tamamı Evlendirme Servisi Salonu'nda gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da bugün dünya evine giren polis memurları Gizem Nur Kayabalı ile Mesut Duymuş'un nikahlarını kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Yanık yaptı. REKLAM