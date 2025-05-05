9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis

Sanığa 5 yıl hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutukluluk halinin devam etmesine karar vermesi en azından bizim için tatmin edici bir durum ama biz suçun, olası kastla öldürme suçu olduğunu düşünüyoruz. Dosyadaki bütün deliller, hızlı olması, frene basmaması, ehliyetsiz olması manevra yapmamış olması, sürüş tecrübesinin olmaması gibi bütün hususlar dikkate alındığında olası kast suçunun oluştuğunu düşünüyoruz. Biz bu haliyle dosyayı istinaf edeceğiz, itiraz edeceğiz. Hukuken yapılması gereken her şeyi yapacağız” diye konuştu.