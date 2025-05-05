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        Haberler Gündem Mersin'de iş yerindeki düdüklü tencerenin patlama anı güvenlik kamerasında - Güncel haberler

        İş yerindeki düdüklü tencere patladı

        Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bir iş yerinin mutfağında bulunan düdüklü tencerenin patlama anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 21:27 Güncelleme: 05.05.2025 - 21:27
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        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
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        Limonluk Mahallesi'ndeki lokantanın mutfak bölümünde bulunan düdüklü tencere yüksek basınç nedeniyle patladı.

        Yaralananın olmadığı patlama, iş yerinde hasara neden oldu.

        Bir personelin son anda kurtulduğu patlama anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Görüntülerde, bir personelin patlamadan birkaç saniye önce tencerenin bulunduğu alandan uzaklaştığı, hemen ardından tencerenin patladığı görülüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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