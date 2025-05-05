Temmuzda Türkiye'ye gelecek Justin Timberlake'in kulis istekleri
Temmuzda İstanbul'da konser verecek olan Justin Timberlake'in kulis istekleri ortaya çıktı. Timberlake, talepleriyle ağustosta İstanbul'da sahneye çıkacak olan Jennifer Lopez'in gerisinde kaldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, 2025 yazında Türkiye’ye geliyor. Türkiye’de en son 2014 yılında konser veren Timberlake, 30 Temmuz’da İstanbul'daki İTÜ Stadyumu’nda sahne alacak. 'Cry Me a River', 'Mirrors', 'SexyBack' ve 'Can’t Stop the Feeling' gibi hit şarkılarıyla tanınan ABD'li şarkıcının konser biletleri 8 Mayıs'ta satışa çıkarılacak.
Yıllar sonra yeniden Türkiye'ye gelmesiyle büyük bir heyecan yaratan Justin Timberlake, sahne arkası talepleriyle gündeme geldi. Timberlake, tüm konserlerinde kulisin oda sıcaklığının 22 derecede sabit tutulmasını istemesiyle biliniyor. İstanbul konserinde de aynı talebi yinelediği öğrenilen ünlü şarkıcı, iddiaya göre sahne öncesi ve sonrası kulisinde çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, mango, avokado, elma, Antep fıstığı, buzlu badem ve ceviz bulundurulmasını istedi.
Justin Timberlake, daha önceki turnesinde yiyecekleri sindirmesine yardımcı olduğunu söylediği gaz giderici tablet talep etmişti. Germafobisi (titizlik takıntısı) olan Timberlake, ayrıca kendisinin dokunabileceği kapı kollarının her iki saatte bir dezenfekte edilmesini istiyor.
Justin Timberlake'in kulis istekleri, temmuz ayı başında Türkiye'ye gelecek olan Jennifer Lopez ile kıyaslayınca mütevazı kalıyor. 'Diva' lakaplı Lopez, 'JLO Live In 2025' adlı dünya turnesi kapsamında 7 Ağustos'ta İstanbul'da Yenikapı Festivalpark'ta konser verecek.
Jennifer Lopez'in yıllar önce basına yansıyan kulis taleplerinde, kalacağı otelin oda sıcaklığının 26 dereceye ayarlanması, limon çiçeği veya greyfurt kokulu çok sayıda mum, ikinci bir odanın gardırobuna ayrılmış olması; masalar, kanepeler, perdeler, masa örtüleri ve çiçekler de dahil olmak üzere tamamen beyaz bir soyunma odası şeklinde maddeler yer alıyor.
Kylie Minogue'un pop şarkıcısı olan kardeşi Dannii Minogue, birkaç yıl önce podcast yayınında, JLo'nun, soyunma odası tamamen yeniden dekore edilmediği sürece 'performans göstermeyi reddettiğini' iddia etmişti. Şarkıcının, 'her şeyin beyaz olması gerektiğini', aksi takdirde sahneye çıkmayacağını söylediğini öne sürmüştü.
Sektörün içinden kişiler, Jennifer Lopez'in ekip üyeleriyle veya işe aldığı yardımcılarla tuhaf bir 'göz teması kurmama kuralı' uyguladığını iddia ederken, limuzin şoförlerinin bile aynı kurala tabi tutulduğunu, dikiz aynalarından bile Lopez'e bakamadıklarını öne sürdü.